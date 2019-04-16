"Не удержался": Галкин пристыдил Собчак после слов о пожаре в Нотр-Даме

Телеведущая Ксения Собчак, как и большинство украинских звезд, прокомментировала страшное бедствие, которое произошло минувшим вечером в Париже - пожар в соборе Парижской Богоматери.

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По мнению Собчак, беда с Нотр-Дамом на самом деле является отражением того, что Франция стала совсем другой. Страной, где "бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие", "налоги такие, что успешные люди просто переезжают", а "обнаглевшие от собственной важности профсоюзы еженедельно бастуют".

"Я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем,что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд (явно не 36 часов в неделю) и победу Воли Человека над миром. Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин", - написала Собчак в Instagram.

Этот пост возмутил подписчиков страницы Собчак. Не удержался и супруг Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин.

"Уж прости, не могу удержаться, чтоб не вставить свои пять копеек. Люди выходят на улицы с протестом, когда видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходят. Но большинство выходят не для того, чтобы громить. И ещё: преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии", - отметил в комментарии Галкин.

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Сегодня утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.