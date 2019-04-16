Нотр-Дам де Пари. Возродить из пепла

Страшная новость – пожар в Соборе Парижской Богоматери. Правда, сердце переполнено болью. Благодаря спасателям каркас здания удалось сохранить, что вселяет надежду на восстановление легенды. Главное наследие человечества – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса – спасли от огня. Но рухнул основной шпиль, сгорели кровля и часы, пламенем и водой частично уничтожены деревянные интерьеры…

Само строительство собора Нотр-Дам де Пари началось еще в 1163 году при Людовике VII и длилось практически два столетия. Понятно, что смена эпох отразилась на облике собора, но изначальная идея все же была сохранена

Дабы было понятно, что минувшей ночью мог потерять мир: в 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и основали Латинскую империю, просуществовавшую до 1261 года. Во время правления латинского императора Балдуина II королю Франции Людовику IX были проданы многочисленные христианские святыни, находившиеся в Константинополе, среди которых был и Терновый венец Спасителя. В августе 1238 года король, прозванный Святым за свою веру и великое благочестие, торжественно встречал эту святыню за 40 км от Парижа. Людовик снял с себя все королевские регалии и обувь и вместе со своим братом нес реликвии на плечах. В 1241 году в Париж была принесена частица Креста Господня. Они и находились в соборе Парижской Богоматери. Вместе с венцом и фрагментом Честного креста здесь хранился также один из гвоздей, вбитый в тело Иисуса. Само строительство собора Нотр-Дам де Пари началось еще в 1163 году при Людовике VII и длилось практически два столетия. Понятно, что смена эпох отразилась на облике собора, но изначальная идея все же была сохранена.

В 1804 году там короновался Наполеон Бонапарт в присутствии Папы Пия Седьмого. В соборе состоялось и крещение сына Наполеона, которого он провозгласил Римским королем

Кстати, главными его создателями считаются два архитектора – великие Жан де Шель и Пьер де Монтрей. Благодаря их стараниям собор стал настоящим шедевром готики. И самое важное – Нотр-Дам де Пари считается уникальным по звучанию своих 20 колоколов в течение многих веков. Именно поэтому он стал местом проведения бракосочетаний королей, коронаций императоров и национальных похорон. Именно здесь 18 августа 1572 года – за шесть дней до Варфоломеевской ночи (массового убийства гугенотов, устроенного католиками в канун Дня святого Варфоломея, когда только в Париже погибли около двух тысяч человек, а по всей Франции в погромах были убиты порядка 30 тысяч) – состоялось бракосочетание Маргатиры де Валуа и Генриха Наваррского – будущего Генриха Четвертого, основателя французской королевской династии Бурбонов. В 1804 году там короновался Наполеон Бонапарт в присутствии Папы Пия Седьмого. В соборе состоялось и крещение сына Наполеона, которого он провозгласил Римским королем. Именно Наполеон вернул переданный во время революции в госсобственность собор церкви в 1802 году, тогда же Нотр-Дам был реставрирован, что спасло его от разрушения.

Особенно известным Собор Парижской Богоматери стал после выхода в 1831 году романа Виктора Гюго. Он всегда говорил, что написал произведение, чтобы увековечить это архитектурное творение человечества (и привлечь внимание к проблеме реставрации собора)

По легенде, когда Большой колокол собора спустили вниз и начали отливать наново, горожане снимали с себя серебряные и золотые украшения и бросали их в котел для литья – считается, что именно поэтому колокол при звучании имеет такой чистый звук.

Особенно известным Собор Парижской Богоматери стал после выхода в 1831 году романа Виктора Гюго. Он всегда говорил, что написал произведение, чтобы увековечить это архитектурное творение человечества (и привлечь внимание к проблеме реставрации собора).

Еще одна особенность Нотр-Дам де Пари – его орган, который является самым большим в мире, он насчитывает 111 регистров и примерно 8 тысяч труб.

Что касается христианских реликвий, то в первую пятницу каждого месяца в 15:00, а также в Страстную Пятницу католического Великого поста Терновый венец вместе с частицей Креста Господня и Гвоздем от него выносились для поклонения верующим.

Нотр-Дам де Пари относится к Всемирному культурному наследию ЮНЕСКО и считается главным храмом Парижа, причем, оставаясь действующей католической церковью. Кстати, в честь своего 850-летия собор получил в подарок новые колокола, общий вес которых составил 23 тонны. Восемь из них были отлиты из бронзы в цехах французской Нормандии, девятый – самый большой – в Нидерландах. При их создании использовались и древние, и новейшие технологии. Мэр Парижа Энн Идальго объявила о намерении провести международную конференцию доноров для воссоздания исторического памятника мирового масштаба. Ведь на возрождение из пепла христианской реликвии потребуются миллионы евро. Но мир уже откликнулся на беду столицы Франции, и многие государства, ведущие корпорации уже предложили помощь. В их числе и Украина. Наша страна заявила, что после завершения расследования причин пожара в Нотр-Даме предоставит своих мастеров для реставрации артефактов.

Нана Черная