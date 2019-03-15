"Это, бл*дь, не ты": Собчак после критики со стороны Шнурова сделала громкое заявление (видео)
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram ответ на стихотворение фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в котором он назвал ее феминисткой для лохух и припомнил работу телеведущей в реалити-шоу "Дом-2".
"Какой-то это, бл*дь, не ты! Погладь шнурки, иди на сцену", - написала Собчак.
Дуэль, похоже, состоялась. Пусть, не в эфире, а в сети, И я, конечно оказалась Такая «господи-прости», И «хитрожопая», и «дура». Говно метал умело Шнуров, Сам в белом фраке и пальто. За что ты так, Сергей? За что?!! Мне нужен рейтинг? Здесь, Серёжа, Ты с кем-то путаешь, похоже Безосновательно меня, Меня при этом и говня. Да, твой сарказм про телевизор Явился для меня сюрпризом: «Не ТВОЙ говёный водоём»? А как мы плавали вдвоём.... В том водоёме... – позабыто? Ты у разбитого корыта Меня шпыняешь «Домом-2», Обидные найдя слова? За что, Сергей, за что мне это? Ведь я же «Шнуров вокруг Света» Не поминаю, что ни день, Как ерунду и поебень. Ведь я не бью ни в глаз, ни в бровь Словами: «Ваша «Про любовь» – Пошлятина на постном масле, Чьи рейтинги давно угасли», Не вспоминаю как скотина Рекламочку «Хуестоина», Ведь то, что было, то прошло, А злая память – западло! По повеленью жёлтой моды Ты нынче пишешь про разводы, Хотя бы мог писать хиты… Какой-то это, блять, не ты! Погладь шнурки, иди на сцену, Себе и песням вспомни цену, Пока не близок простатит, И Ошо САМ тебя простит! А также, может быть и я, Ведь мы же бывшие друзья, А может, будущие – тоже. Пока! Подумайте, Серёжа. P.S.На этом кончаю и срач, и драку. Такой, вот, шоу-бизнес, мазафака!
Стихотворение, на которое Собчак отреагировала вызовом на батл, Шнуров написал после выхода статьи о конфликте Собчак и актрисы Дарьи Мороз, экс-жены режиссера Константина Богомолова, с которым Собчак приписывают роман.
Шнуров в стихотворной форме назвал Собчак феминисткой для лохух и заявил, что в случае встречи с ней может подвергнуться нападению Богомолова.