"Это, бл*дь, не ты": Собчак после критики со стороны Шнурова сделала громкое заявление (видео)

Скандальная Ксения Собчак ответила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову на критику ее работы в реалити-шоу "Дом 2".

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram ответ на стихотворение фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в котором он назвал ее феминисткой для лохух и припомнил работу телеведущей в реалити-шоу "Дом-2".

"Какой-то это, бл*дь, не ты! Погладь шнурки, иди на сцену", - написала Собчак.

Стихотворение, на которое Собчак отреагировала вызовом на батл, Шнуров написал после выхода статьи о конфликте Собчак и актрисы Дарьи Мороз, экс-жены режиссера Константина Богомолова, с которым Собчак приписывают роман.

Шнуров в стихотворной форме назвал Собчак феминисткой для лохух и заявил, что в случае встречи с ней может подвергнуться нападению Богомолова.