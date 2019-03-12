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"Траги-драма-фарс в духе "я х**ю": Шнуров в стихах высмеял развод экс-кандидата в президенты РФ

11:24, 12 марта 2019
Русский міръ
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Ксения Собчак / REUTERS

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил телеведущей и экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак стих, в котором высмеял ее развод с Максимом Виторганом. 

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Музыкант считает, что все, за что берется ведущая, превращается в скандальное реалити-шоу "Дом-2". Стихотворение, посвященное Собчак, он опубликовал в Instagram.

Новости читаю, там везде про Ксюху, 

Я бельё чужое ненавижу нюхать, 

И вообще совсем не профессор в этом, 

Но выступлю её я апологетом.

Строила любовь, а вышло, как обычно, 

В стиле рококо околостоличном. 

Направления разные, но а суть едва, 

Чтоб она ни делала, всё один дом два. 

Траги-драма-фарс в духе «я хуею»,

Как актрисой я восхищаюсь ею. 

Журналист, политик, блогер и эм си, 

Знает вся Россия, кого ни спроси. 

Стильная и сильная, на глубоких щах, 

Кто сравнится с нею в правильных вещах? 

С благодарностью и любовью всё 

И везде, и всем, мудрости несёт, 

Честно, от души и глазами хлопая, 

Не со зла она, просто хитрожопая.

Напомним, в середине декабря 2018 года в прессе появилась информация, что Ксения Собчак завела себе любовника. Поговаривали, что ведущая и политик крутит роман с 43-летним режиссером Константином Богомоловым. Ксения, в свою очередь, попросила любознательных не лезть не в свое дело. А недавно в Сети появилось видео, на котором Виторган бьется с Богомоловым в центре Москвы.

Дарья Мороз вышла замуж за Константина Богомолова в 2010 году, в августе 2018-го они официально развелись.

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Теги: #Шнуров#Ксения Собчак