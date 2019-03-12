"Траги-драма-фарс в духе "я х**ю": Шнуров в стихах высмеял развод экс-кандидата в президенты РФ
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил телеведущей и экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак стих, в котором высмеял ее развод с Максимом Виторганом.
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Музыкант считает, что все, за что берется ведущая, превращается в скандальное реалити-шоу "Дом-2". Стихотворение, посвященное Собчак, он опубликовал в Instagram.
Новости читаю, там везде про Ксюху,
Я бельё чужое ненавижу нюхать,
И вообще совсем не профессор в этом,
Но выступлю её я апологетом.
Строила любовь, а вышло, как обычно,
В стиле рококо околостоличном.
Направления разные, но а суть едва,
Чтоб она ни делала, всё один дом два.
Траги-драма-фарс в духе «я хуею»,
Как актрисой я восхищаюсь ею.
Журналист, политик, блогер и эм си,
Знает вся Россия, кого ни спроси.
Стильная и сильная, на глубоких щах,
Кто сравнится с нею в правильных вещах?
С благодарностью и любовью всё
И везде, и всем, мудрости несёт,
Честно, от души и глазами хлопая,
Не со зла она, просто хитрожопая.
Новости читаю, там везде про Ксюху, Я бельё чужое ненавижу нюхать, И вообще совсем не профессор в этом, Но выступлю её я апологетом. Строила любовь, а вышло, как обычно, В стиле рококо околостоличном. Направления разные, но а суть едва, Чтоб она ни делала, всё один дом два. Траги-драма-фарс в духе «я хуею», Как актрисой я восхищаюсь ею. Журналист, политик, блогер и эм си, Знает вся Россия, кого ни спроси. Стильная и сильная, на глубоких щах, Кто сравнится с нею в правильных вещах? С благодарностью и любовью всё И везде, и всем, мудрости несёт, Честно, от души и глазами хлопая, Не со зла она, просто хитрожопая.
Напомним, в середине декабря 2018 года в прессе появилась информация, что Ксения Собчак завела себе любовника. Поговаривали, что ведущая и политик крутит роман с 43-летним режиссером Константином Богомоловым. Ксения, в свою очередь, попросила любознательных не лезть не в свое дело. А недавно в Сети появилось видео, на котором Виторган бьется с Богомоловым в центре Москвы.
Дарья Мороз вышла замуж за Константина Богомолова в 2010 году, в августе 2018-го они официально развелись.