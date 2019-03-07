"Унитазы вместо сидений": в сети высмеяли установку туалетов в российских танках

Отмечается, что проблему туалетов удалось решить только в машинах на платформе "Армата".

В "распиаренных" российских тяжелых машинах, созданных на платформе "Армата", установили санузлы. В сети высмеяли находчивость российских конструкторов-танкостроителей.

Об установке санузлов в новейших танках сообщил ТАСС директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

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Баранов напомнил о том, что особенностью службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины.

"Здесь основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", - сказал он.

По его словам, в этом танке "изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет".

В сети резко высмеяли новое военное изобретение россиян.

- «Ta ладно, неужели таки прорезали в полу дырку?»;

- «Чтобы сразу ложить «кирпичи» при виде войск НАТО»;

- «Это они переименовали нижний люк (люк запасного выхода в днище корпуса, - ред.)»;

- «Теперь там еще и г*мном вонять будет»;

- «Причем унитазы стоят вместо сидений всех членов экипажа»;

- «Очень полезная вещь, танк ведь все равно не ездит и не стреляет, хоть будет где по*рать, когда Javelin увидят...»;

- «А, может, они сразу будут снаряды делать. Они писали о том, что у них скоро появятся снаряды из г*вна».

Напомним, "Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создается основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.