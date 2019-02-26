В США показали новый и «лучший в мире» танк Abrams

Танк нового поколения получил улучшенную активную броню, которая сбивает вражеские снаряды на ходу.

Вооруженные силы США впервые показали новый танк M1A2C Abrams с улучшенной активной и пассивной броней, призванной защитить боевую машину от передового вооружения потенциальных врагов.

Первые снимки новой боевой машины появились в конце прошлой недели. На них изображен танк на полигоне Юма в штате Аризона. Наиболее очевидной новой чертой M1A2C Abrams, которую можно разглядеть на фото, стала система активной защиты Trophy. Кроме того, он покрыт дополнительным слоем брони в передней части башни, пишет National Interest.

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Система Trophy использует радар, чтобы обнаружить приближение вражеских снарядов и ракет, а затем стреляет по ним небольшими снарядами для перехвата. Вооруженные силы США собираются также поставить новую систему на старые танки Abrams M1.

M1A2C – последняя модель американского основного танка, которая поступит в серийное производство. Конгресс выделил 1,5 миллиарда долларов на покупку 135 Abrams M1 у компании General Dynamics в 2019 году. Таким образом, программа разработки танка, начатая еще в 1970-х годах, была продолжена. Первые M1 заступили на службу в сухопутных войсках США в 1980 году. Оригинальная модель танка была вооружена 105-миллиметровой пушкой. Американские военные приобрели 3,3 тысяч таких машин. В 1984 году Abrams M1 получил более толстую броню. 900 таких обновленных танков получили название M1IP. Но сейчас американские Вооруженные силы больше не используют те первые модели.

Танки Abrams получили крупное обновление в 1986 году, когда на них установили 120-миллиметровые пушки. Эта модель получила название M1A1. Сухопутные войска и морской десант США купили 5,2 тысяч таких танков до 1992 года. Сейчас тысяча представителей этой модели несут активную службу в сухопутных войсках и в морском десанте, а также в Национальной гвардии. Еще три тысячи законсервированы.

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После выхода M1A1 появился ряд его модификаций, которые включали многочисленные улучшения в ходовой части, броне и электронике. Последним таким обновлением стал танк M1A1SA. Он получил новый мощный двигатель, цифровые электронные системы и тайную броню, которая содержала тонкий слой урана. Сухопутные войска США планируют отказаться от этих боевых машин до 2025 года.

В 1992 году появился танк M1A2. Это была совершенно новая машина с лучшей броней, чем у базового M1A1. Кроме того, у него было новое планирование внутренних помещений и свежие сенсоры, которые позволили командиру и наводчику одновременно искать цели. Американские Вооруженные силы купили 1,5 тысячи M1A2, которые впоследствии были улучшены до «Пакета улучшения системы 2». M1A2SEPv.2, который в компании General Dynamics называют «цифровым танком», оборудованный передовыми компьютерами, пулеметом дистанционного управления на башни и десятками батарей питания, которые позволяют использовать сенсоры танка без запуска двигателей.

Новый M1A2C по сути лучше защищенная версия M1A2SEPv.2, которую также легче обновить. В дополнение к броне и системе Trophy новый танк получил усиленные электронные возможности, лучшие системы диагностики и канал данных, совместимый с программируемыми типами вооружения, которые еще на стадии разработки.

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«Abrams M1A2C способен разместить на борту любую готовую технологию, которую Вооруженные силы считают пригодной для использования», - заявили в Сухопутных войсках США.

Издание отмечает, что новая модель M1 – лучший танк в мире. По крайней мере, пока что. Россия и Китай разрабатывают новые боевые машины. Но российский Т-14 «Армата» столкнулся с серьезными проблемами развития. А Китай взял на вооружение сотни новых Type 99A, которые очень схожи с цифровыми M1 среднего поколения. Однако, Пекин никак не может адаптировать свою устаревшую доктрину под новое вооружение. В начале 2019 года китайская 81 армия, вооруженная Type 99A, проиграла на военных учениях в Монголии.