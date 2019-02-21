В российском Красноярске к приезду Путина "отбелили" снег (фото)

Также появилось фото, как бесснежные газоны в Красноярске укрыли материалом, стилизованным под снежное покрытие, так как настоящий снег растаял.

В российском Красноярске, где со 2 по 12 марта пройдет Всемирная зимняя универсиада, отбеливают снег, почерневший от грязи и автомобильных выхлопов. В центре города грязные сугробы посыпают из мешков белым снегом. Мероприятие пообещал посетить президент России Владимир Путин.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на соцсети.

"Во, что Универсиада животворящая делает! И асфальт в феврале ради нее кладут. И дома красят в -30. А вот и снег, видимо, подвезли. Белый-белый…" — написал на своей странице в Facebook местный житель под ником Антон Палыч.

Кроме того, появилось фото, как бесснежные газоны в Красноярске укрыли материалом, стилизованным под снежное покрытие, так как настоящий снег растаял. Власти подтвердили, что сделали это, чтобы спрятать черную землю.

Как сообщал УНИАН, гость ежегодного послания Путина свалился на пол в попытке занять место поближе к президенту.