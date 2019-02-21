Гость ежегодного послания Путина свалился на пол в попытке занять место поближе к президенту (фото)

Во время выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием один из гостей мероприятия хотел занять место возле главы государства, но в спешке упал. Личность мужчины журналисты установить не смогли.

В Москве перед началом ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию один из гостей мероприятия упал на пол, пытаясь занять место поближе к главе РФ.

Об этом сообщает "МК". По данным издания, места в зале были распределены на несколько секторов. В первый, VIP, были приглашены самые высокопоставленные гости, которые проходили отдельно. Остальные должны были заходить в общем порядке и могли рассаживаться на другие места свободно.

Гость послания Путина свалился на пол в зале — так люди торопились https://t.co/tnx4izgqkS — МК (@mkomsomolets) 20 февраля 2019 г.

Когда двери открыли, политики, общественники и чиновники поспешили занять места поближе к президенту, сразу за VIP-сектором, и начали бежать вперед. Один из гостей упал на пол. Издание не уточняет личность упавшего.