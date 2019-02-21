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Гость ежегодного послания Путина свалился на пол в попытке занять место поближе к президенту (фото)

00:03, 21 февраля 2019
Русский міръ
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REUTERS

В Москве перед началом ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию один из гостей мероприятия упал на пол, пытаясь занять место поближе к главе РФ.

Об этом сообщает "МК". По данным издания, места в зале были распределены на несколько секторов. В первый, VIP, были приглашены самые высокопоставленные гости, которые проходили отдельно. Остальные должны были заходить в общем порядке и могли рассаживаться на другие места свободно.

Когда двери открыли, политики, общественники и чиновники поспешили занять места поближе к президенту, сразу за VIP-сектором, и начали бежать вперед. Один из гостей упал на пол. Издание не уточняет личность упавшего. 

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Теги: #Путин