Гость ежегодного послания Путина свалился на пол в попытке занять место поближе к президенту (фото)
В Москве перед началом ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию один из гостей мероприятия упал на пол, пытаясь занять место поближе к главе РФ.
Об этом сообщает "МК". По данным издания, места в зале были распределены на несколько секторов. В первый, VIP, были приглашены самые высокопоставленные гости, которые проходили отдельно. Остальные должны были заходить в общем порядке и могли рассаживаться на другие места свободно.
Гость послания Путина свалился на пол в зале — так люди торопились https://t.co/tnx4izgqkS— МК (@mkomsomolets) 20 февраля 2019 г.
Когда двери открыли, политики, общественники и чиновники поспешили занять места поближе к президенту, сразу за VIP-сектором, и начали бежать вперед. Один из гостей упал на пол. Издание не уточняет личность упавшего.