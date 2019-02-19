Готовьте тампоны – в ракетах возможны дыры: в РФ туристов запустят по маршруту Гагарина

Как ранее сообщалось, в декабре 2018 года россияне закрыли дыру в космическом корабле "Союз" тампоном.

В Роскосмосе появится проект для космических туристов, который позволит совершить полет по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина.

Об этом сообщил в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

О сроках реализации проекта в Роскосмосе пока не говорят, однако уверяют, что космический туризм будет приносить "сотни миллионов долларов в год".

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Ранее стало известно о том, что Роскосмос и американская компания Space Adventure подписали контракт на полет двух туристов на Международную космическую станцию.

Как предполагают в Роскосмосе, полет состоится до конца 2021 года. Имена космических туристов, как и сумма, в которую им обойдётся полёт, держатся в тайне.

Российские предприятия уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2". Все работы будут оплачиваться космическими туристами, подчеркнули в Роскосмосе.

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Как сообщал УНИАН, британская компания OneWeb отложила запуск первой партии интернет-спутников из-за дефекта на верхней ступени российской ракеты Союз-СТ. Ранее старт планировался на 19 февраля.