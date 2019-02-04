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Пациентов ростовской больницы заставили платить за просмотр телевизора в палате (видео)

14:22, 04 февраля 2019
Русский міръ
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В российской больнице деньги берут даже за включение телевизора  / Скриншот - vk.com, Это Ростов-на-Дону! - Новости

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Соответствующее видео было опубликовано в одном из ростовских пабликов соцсети «Вконтакте».  

На кадрах мужчина, представившийся электриком, требует с больных деньги за просмотр небольшого телевизора. Автор ролика отдает ему 100 рублей за оплату двух дней просмотра.

В комментариях к публикации несколько человек подтвердили, что сталкивались в больнице с поборами.

Ранее в России полицейские сбросили пенсионера со скамейки на вокзале. Видео инцидента также было опубликовано в соцсетях.

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Теги: #Россия#больница