Пациентов ростовской больницы заставили платить за просмотр телевизора в палате (видео)
14:22, 04 февраля 2019Русский міръ
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Видео с «оплатой за телевизор» было опубликовано одним из пациентов в соцсетях.
В российской больнице деньги берут даже за включение телевизора / Скриншот - vk.com, Это Ростов-на-Дону! - Новости
В ростовской больнице скорой медицинской помощи (БСМП-2) с пациентов требовали по 50 рублей в день за просмотр телевизора в палате.
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Соответствующее видео было опубликовано в одном из ростовских пабликов соцсети «Вконтакте».
На кадрах мужчина, представившийся электриком, требует с больных деньги за просмотр небольшого телевизора. Автор ролика отдает ему 100 рублей за оплату двух дней просмотра.
В комментариях к публикации несколько человек подтвердили, что сталкивались в больнице с поборами.
Ранее в России полицейские сбросили пенсионера со скамейки на вокзале. Видео инцидента также было опубликовано в соцсетях.
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