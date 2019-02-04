Пациентов ростовской больницы заставили платить за просмотр телевизора в палате (видео)

Видео с «оплатой за телевизор» было опубликовано одним из пациентов в соцсетях.

В ростовской больнице скорой медицинской помощи (БСМП-2) с пациентов требовали по 50 рублей в день за просмотр телевизора в палате.

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Соответствующее видео было опубликовано в одном из ростовских пабликов соцсети «Вконтакте».

На кадрах мужчина, представившийся электриком, требует с больных деньги за просмотр небольшого телевизора. Автор ролика отдает ему 100 рублей за оплату двух дней просмотра.

В комментариях к публикации несколько человек подтвердили, что сталкивались в больнице с поборами.

Ранее в России полицейские сбросили пенсионера со скамейки на вокзале. Видео инцидента также было опубликовано в соцсетях.