"На улицу пойдешь мерзнуть!": в России полицейские сбросили пенсионера со скамейки (видео)

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого двое полицейских скидывают пожилого мужчину со скамейки с криками «На улицу пойдешь мерзнуть!».

В России полицейские сбросили пенсионера со скамейки на вокзале.

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого двое полицейских скидывают пожилого мужчину со скамейки с криками «На улицу пойдешь мерзнуть!», при этом у пенсионера выскальзывает трость. Запись опубликовал портал «Говорит Москва».

Как уточняется, инцидент произошел в селе Раевское (Альшеевский район Башкирии, Россия). В отношении полицейских начата проверка.

Как сообщал УНИАН, в российском Сибае дети вынуждены гулять в противогазах.