"На улицу пойдешь мерзнуть!": в России полицейские сбросили пенсионера со скамейки (видео)
13:14, 04 февраля 2019Русский міръ
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В соцсетях появилось видео, на кадрах которого двое полицейских скидывают пожилого мужчину со скамейки с криками «На улицу пойдешь мерзнуть!».
В отношении полицейских начата проверка / скриншот
В России полицейские сбросили пенсионера со скамейки на вокзале.
В соцсетях появилось видео, на кадрах которого двое полицейских скидывают пожилого мужчину со скамейки с криками «На улицу пойдешь мерзнуть!», при этом у пенсионера выскальзывает трость. Запись опубликовал портал «Говорит Москва».
Как уточняется, инцидент произошел в селе Раевское (Альшеевский район Башкирии, Россия). В отношении полицейских начата проверка.
В Башкирии полицейские сбросили со скамейки на вокзале пенсионера
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