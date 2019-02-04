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"На улицу пойдешь мерзнуть!": в России полицейские сбросили пенсионера со скамейки (видео)

13:14, 04 февраля 2019
Русский міръ
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В отношении полицейских начата проверка / скриншот

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого двое полицейских скидывают пожилого мужчину со скамейки с криками «На улицу пойдешь мерзнуть!», при этом у пенсионера выскальзывает трость. Запись опубликовал портал «Говорит Москва».

Как уточняется, инцидент произошел в селе Раевское (Альшеевский район Башкирии, Россия). В отношении полицейских начата проверка.

Как сообщал УНИАН, в российском Сибае дети вынуждены гулять в противогазах.

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Теги: #Россия#пенсионер