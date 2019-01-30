"Жри тут, и быстрее": в России учительница "затравила" новичка

У мальчика на ухе остались царапины после конфликта с учительницей.

В российском Смоленске учительница «затравила» нового ученика второго класса школы №17.

Об этом порталу Readovka рассказала мать школьника.

По словам женщины, ее восьмилетний сын учится в новой школе полгода, ходил на продленку и не всегда доедал обед, поэтому остатки он клал в пакет и забирал домой. Однажды учительница увидела у него мешочек с едой и пришла в ярость.

«При всех детях, прямо в столовой около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и закричала: "Жри! Жри тут, и быстрее!". Когда я пришла забирать своего сына, мне об этом рассказали его друзья. Я была в шоке от услышанного. Мой мальчик ничего не сказал, боясь, что учитель об этом узнает», - сказала она.

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По словам женщины, у ее сына на ухе остались царапины после конфликта с учительницей.

Отмечается, что вслед за учителем над школьником начали насмехаться одноклассники. Однажды ребята играли в футбол с его спортивной обувью. Наблюдая за этим, преподавательница отвела ученика к директору, сказав, что он слишком долго переобувает кроссовки. Мальчика перевели в другой класс, но мать опасается, что этого недостаточно, и издевательства могут продолжиться.

Как сообщал УНИАН, в подмосковных Химках учительница физкультуры школы №22 Ольга Башкирова разрешила ученикам 1 "Г" класса избить ногами одноклассника.