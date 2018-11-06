В РФ утвердили запрет на анонимное пользование мессенджерами

В России разработали новые правила идентификации пользователей сервисов обмена сообщениями.

В России больше не смогут пользоваться мессенджерами анонимно. Отныне пользоваться приложениями для мгновенного обмена сообщениями сможет только тот человек, на которого оформлен номер телефона.

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Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Проверкой информации о корректности номера будут заниматься администраторы мессенджера. А сотовых операторов обяжут вносить в свои базы данные о приложениях, в которых зарегистрировались их клиенты.

При этом пользователям, которые уже используют приложения, не придется проходить перерегистрацию. Исключения составят лишь те случаи, когда информация оператора и сервиса совпадает.

Нововведения вступят в силу через 180 дней.

Как сообщал УНИАН, ранее популярный мессенджер Telegram согласился передавать личные данные пользователей, подозреваемых в терроризме, правоохранительным органам.

Однако для этого, правоохранители должны иметь соответствующее решение суда. Позже Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что возможность раскрытия данных пользователей, предусмотренная новой политикой конфиденциальности, не распространяется на Россию.