Не для России: Дуров прокомментировал возможность раскрытия данных пользователей Telegram

Дуров заявил, что обращения российских спецслужб о раскрытии данных рассматриваться не будут.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что возможность раскрытия данных пользователей, предусмотренная новой политикой конфиденциальности, не распространяется на Россию.

Об этом Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

"Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", - написал основатель мессенджера.

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Он отметил, что новые правила сделают Telegram менее притягательной площадкой для пропаганды терроризма.

"В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", - написал Дуров.

Напомним, 13 апреля, суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера на территории России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.