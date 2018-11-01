В России хотят запретить концерты рэп-исполнителей

Депутат попросил генпрокурора запретить рэп-концерты в РФ.

Депутат законодательного собрания Ленинградской области России Владимир Петров написал письмо генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросил временно запретить рэп-концерты в России.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо депутата. В своем письме Петров отметил, что «в среде рэп-музыки» чаще происходят «стычки, драки и иные противоправные действия». Также он рассказал, что в российском обществе в последнее время идет дискуссия о том, какое содержание может быть у популярных среди молодежи песен. По его мнению, многие рэп-композиции «открыто пропагандируют» суицид, наркоманию, экстремизм, сатанизм и революционные действия.

«Прошу вас принять меры прокурорского реагирования в части проведения мероприятий по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов на территории России до момента нормализации ситуации в молодежной среде», — призвал Петров.

Ранее прокуратура Нижнего Новгорода отменила пять концертов из-за нецензурных песен.

Как сообщал УНИАН, ранее российского репера Гуфа избили за слишком короткое выступление.