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Российского репера Гуфа избили за слишком короткое выступление

15:20, 28 октября 2018
Русский міръ
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В Москве избили Гуфа / Instagram - therealguf

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Как сообщает Telegram-канал Mash, заказчикам корпоратива не понравилось слишком короткое выступление репера.

«Вчера ночью Алексей Долматов выступал на дне рождения юного любителя русского рэпа в ресторане "Бункер-42". Отцу именинника не понравилось, что программа закончилась очень быстро (ну как-то не от души вообще), и он решил разобраться. Конструктивной беседы не получилось, и батя слегка поправил артисту лицо», – отмечается в сообщении.

Музыкант явился в полицию спустя несколько часов и подал заявление об инциденте.

Напомним, воспитательница в детском саду города Барышевка Киевской области Алена покорила сеть рэп-хитом о рыбках. Ее клип на YouTube за сутки посмотрели более 33 тысяч раз.

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Теги: #Россия#Москва#музыка