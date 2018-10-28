Российского репера Гуфа избили за слишком короткое выступление

Музыкант явился в полицию спустя несколько часов.

Российского репера Алексея Долматова, известного как Гуф, избили на корпоративе в Москве.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, заказчикам корпоратива не понравилось слишком короткое выступление репера.

«Вчера ночью Алексей Долматов выступал на дне рождения юного любителя русского рэпа в ресторане "Бункер-42". Отцу именинника не понравилось, что программа закончилась очень быстро (ну как-то не от души вообще), и он решил разобраться. Конструктивной беседы не получилось, и батя слегка поправил артисту лицо», – отмечается в сообщении.

Музыкант явился в полицию спустя несколько часов и подал заявление об инциденте.

Напомним, воспитательница в детском саду города Барышевка Киевской области Алена покорила сеть рэп-хитом о рыбках. Ее клип на YouTube за сутки посмотрели более 33 тысяч раз.