Аксенов попросил ФСБ вернуть ему деньги, выделенные для «проверки» чиновников на коррупцию

По словам пособника оккупантов, его личные деньги передавались силовикам через посредников.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов просит главу ФСБ России Александра Бортникова вернуть ему 2 миллиона рублей, которые он якобы предоставил российским силовикам для «проверки» чиновников на коррупцию.

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"Я предоставлял ФСБ личные средства, это были 2 млн рублей, чтобы проверить крымских чиновников на предмет коррупции. Деньги передавались через посредников. Сейчас я обратился к директору Федеральной службы безопасности Александру Васильевичу Бортникову, чтобы эти деньги мне вернули поскорее", - цитирует его слова «ТАСС».

Напомним, по мнению астролога Влада Росса, развал России не поможет Украине вернуть Крым.

В комментарии "Главреду" Росс отметил, что развал РФ начнется в 2025 году и до 2040 года она рассыплется на отдельные республики, но территория полуострова вряд ли уже будет украинской.