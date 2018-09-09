Крым уже не вернется: астролог рассказал, кто получит полуостров после развала России

В результате развала России полуостров отойдет Турции, уверен астролог.

По мнению астролога Влада Росса, развал России не поможет Украине вернуть Крым.

В комментарии "Главреду" Росс отметил, что развал РФ начнется в 2025 году и до 2040 года она рассыплется на отдельные республики, но территория полуострова вряд ли уже будет украинской.

"Поскольку сейчас происходит возрождение Османской империи, на Крым заявит свои права Турция. А она – более мощное воинственное государство. Потому, скорее всего, Крым перейдет к Турции", - сказал он.

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Астролог добавил, что в Турции живет многочисленная диаспора крымских татар – почти пять миллионов человек.

"Это больше, чем везде по всему миру. Ну, и Турция имеет историческое право на Крым, во всяком случае большее, чем Россия и Украина. Ведь в свое время Россия просто "отжала" Крым", - объяснил эксперт.

"Существует страшное пророчество Василия Немчина для Тавриды, в котором дословно так и говорится, что "Таврида будет сочиться кровью". Поэтому я всем людям, которые живут в Крыму и которым я желаю счастья, говорю: "Будет счастлив тот, кто оттуда уберется, унесет свои ноги, все продаст и уедет оттуда", - резюмировал Росс.

Ранее Влад Росс рассказал, что в результате развала России часть ее территорий отойдет Украине, в частности Киеву достанется вся европейская часть России вместе с Москвой и Питером.