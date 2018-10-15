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Активистка Pussy Riot Толоконникова возглавила российский топ PornHub после интервью Дудю

19:11, 15 октября 2018
Русский міръ
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Надежда Толоконникова стала в России секс-символом / Instagram - nadyariot

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова 10 октября дала интервью популярному блогеру Юрию Дудю, а уже 15 октября возглавила топ поисковых запросов сайта PornHub в России.

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Как сообщает TJournal, на повышенный интерес пользователей к Толоконниковой обратил внимание SMM-специалист Pornhub Дмитрий Колодин.

Скриншот - Tjournal

В интервью Дудю российская активистка рассказала об акционизме, жизни в тюрьме и знакомстве с Мадонной.

Отметим, один из перформансов арт-группы «Война» в котором Толоконникова принимала участие в 2008 году, имеет ярко выраженный порнографический характер.

Напомним, в феврале в топы Pornhub вышла фигурантка кремлевского секс-скандала Настя Рыбка.

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Теги: #Россия#участницы Pussy Riot