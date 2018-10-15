Активистка Pussy Riot Толоконникова возглавила российский топ PornHub после интервью Дудю

На повышенный интерес пользователей к активистке обратил внимание SMM-специалист сайта для взрослых.

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова 10 октября дала интервью популярному блогеру Юрию Дудю, а уже 15 октября возглавила топ поисковых запросов сайта PornHub в России.

Читайте такжеЕСПЧ взыскал с России компенсацию в пользу Pussy Riot

Как сообщает TJournal, на повышенный интерес пользователей к Толоконниковой обратил внимание SMM-специалист Pornhub Дмитрий Колодин.

В интервью Дудю российская активистка рассказала об акционизме, жизни в тюрьме и знакомстве с Мадонной.

Отметим, один из перформансов арт-группы «Война» в котором Толоконникова принимала участие в 2008 году, имеет ярко выраженный порнографический характер.

Напомним, в феврале в топы Pornhub вышла фигурантка кремлевского секс-скандала Настя Рыбка.