"Ищу порно-продюсера": в топы Pornhub вышла фигурантка кремлевского секс-скандала Настя Рыбка

За последние три дня пользователи 20 тысяч раз вбивали в поиске "Настя Рыбка".

Настя Рыбка, вокруг которой недавно разгорелся скандал, вышла в топы поисковых запросов на порно-сайт Pornhub.

Об этом пишет TJournal. За последние три дня пользователи 20 тысяч раз вбивали в поиске «Настя Рыбка». Девушка уже успела среагировать на такую популярность и записала обращение к порно-продюсерам в своем Instagram.

"Ищу порно-продюсера. Приму предложения от ведущих мировых порно студий. Плывем в порно. Дадим под хвост порно-индустрии", – подписала сообщение Настя Рыбка.

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Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра РФ Сергей Приходько в Норвегии катался на яхте с олигархом Олегом Дерипаской и женщинами из экскорт-сервиса. Об этом в своем расследовании сообщил российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Разоблачить руководителя аппарата Медведева в связях с олигархом Навальному удалось, благодаря девушке из эскорта, которую зовут Настя Рыбка.