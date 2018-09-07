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В сети высмеяли пьяного российского певца на "Новой волне" (видео)

11:38, 07 сентября 2018
Русский міръ
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Билана взяли под руки охранники / Скриншот

В сеть попало видео выступления артиста: Билан исполняет песню "Держи". Затем охранники ведут пьяного певца в номер. "Мне надо в Москве быть", - говорит артист.

Как сообщал УНИАН, Верка Сердючка засветилась в России. Она стала звездой вечеринки, посвященной открытию 17-го фестиваля молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Андрей Данилко на сцене выступал вместе со своей командой. Под его песни пританцовывая и жена российского премьер-министра Дмитрия Медведева, супруга российского композитора Игоря Крутого

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Теги: #Новая волна