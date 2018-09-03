У Путина появилась "личная" программа на "Россия 1": его целый час по-ленински хвалят

Пропагандист Соловьев в своей традиционной манере рассказывает о том, что делал Путин в последнее время.

На государственном телеканале «Россия 1» вышла новая программа Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин». В течение часа ведущий, известный своей лояльностью действующей власти, исключительно благожелательно и даже с восторгом рассказывает о действиях президента за последние дни.

Как говорится в материале на сайте Znak, многим комментаторам содержательно и интонационно программа напомнила лениниану, телевидение брежневских времен или сталинскую пропаганду.

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Пропагандист Соловьев в своей традиционной манере рассказывает о том, что делал Путин в последнее время: ездил в Сибирь, проводил время с детьми, бегал по тайге с министром обороны и директором ФСБ.

Для обсуждения действий президента в студию приглашают «экспертов» - например, лояльного журналиста или пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Подобные комментаторы говорят о Путине только с восторженными интонациями. Как пишет издание, первый же сюжет программы заставляет вспомнить то ли о «дорогом Леониде Ильиче», то ли о славословиях в адрес Сталина.

Дмитрий Песков в студии программы почти дословно повторяет штампы советской пропаганды: «Путин любит не только детей, он любит вообще всех людей… Он очень человечный человек», - говорит Песков.

Песков не скупится тоже на похвалы в адрес своего начальника: тот «моментально реагирует» на обстоятельства, сам работает над текстами своих выступлений, он «такой же человек, как и все», но «филигранно справляется со своими эмоциями». Путин ежедневно проплывает час в бассейне, занимается в спортзале, играет в хоккей и т. п.

Финал программы Соловьева - видеокадры недавнего отпуска Владимира Путина в Туве, видимо, специально сбереженные для премьеры в новой программе. Собирает ягоды и грибы, «подходит прямо к обрыву», сам варит чай и спасает молодые деревья.