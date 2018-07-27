ФСБ РФ заинтересовалась "президентом СССР", заявившим, что России юридически не существует

В 2010 году в ходе юридических баталий против властей Тараскин объявил себя "врио президента СССР" и пытался обосновать свою позицию тем, что России якобы де юре не существует.

В Москве сотрудники ФСБ провели обыски у Сергея Тараскина, который еще восемь лет назад объявил себя "временно исполняющим обязанности президента СССР".

Как передает Би-би-си, у него изъяли аудио- и видеоматериалы о деятельности организации "СССР", уставные документы, печати, типографская продукция. Обыски проводятся по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Чем известен Тараскин и что он успел сделать с момента провозглашения себя "главой СССР"? В канун мирового финансового кризиса 2008 года Сергей Тараскин - зубной врач из Душанбе с 25-летним стажем - решил открыть в московском Зеленограде собственную клинику. Он выиграл тендер на аренду муниципального помещения и нашел инвестора, вложив в ремонт несколько миллионов рублей.

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Однако с началом кризиса инвестор не смог дальше финансировать проект, и у Тараскина начали копиться долги. Московские власти потребовали освободить помещение. Тараскин стал судиться в Арбитражном суде Москвы, все вынесенные не в его пользу решения он обжаловал.

Именно в судах в 2010 году он и объявил себя "врио президента СССР". Как видно из опубликованных Тараскиным документов, которые он якобы представил в Арбитражный суд, он пытался обосновать свою позицию тем, что России якобы де юре не существует.

В этих документах он называет себя "императором Российской Империи", "президентом РСФСР" и "президентом СССР".

"Больше 18 лет эта должность была свободна, никто из солдат и офицеров Советской армии, которые должны были исполнить собственную воинскую присягу, на эту должность не вступал", - поясняет Тараскин, называя Михаила Горбачева "дезертиром".

Бывший зубной врач опубликовал и "присягу". В ней он клянется добросовестно исполнять взятые на себя обязательства "до тех пор, пока не будут [...] восстановлены все структуры, органы и организации", утверждая, что после этого "добровольно готов сложить эти обязательства".

В своих сообществах в "Фейсбуке", "ВКонтакте" и на Youtube-канале Тараскин выложил свои "указы", в которых возродил КГБ, СМЕРШ и партизанские отряды. Он также требовал возвращения всех чиновников в СССР и издал приказ о "Третьей мировой войне" - о возможном наступлении НАТО.

Как заявлял Тараскин своим последователям, кредиты и налоги "советские граждане" платить не должны, как и за услуги ЖКХ. При этом каждому из них положено 14 миллиардов рублей. Такую сумму называл телеканал НТВ в ролике о последователях дантиста.

Встречи с соратниками "президент" проводил по Skype, а иногда в форме организованных платных семинаров.

Тараскин смог выстроить подобие вертикали власти: у него есть "премьер-министр", "посол по особым поручениям" и "губернаторы" более чем в 10 регионах России.

Как рассказывал "Медиазоне" "руководитель аппарата президента" Валерий Рыжов, созданное Тараскиным правительство СССР не является общественной организацией или политическим движением.

"Мы как раз есть то правительство, которое по закону войны возрождает органы власти и все остальные свои структуры", - говорил он изданию. Рыжов уверен, что Российской Федерации не существует, а российский паспорт недействителен.

При этом он подчеркивал, что "мы не нарушаем букву закона - в том числе и закона Российской Федерации".

У канала "Правовед ТВ" на Youtube, где Тараскин выкладывает лекции - свои и соратников, - 138 тысяч подписчиков. Видео под названиями "Почему не нужно платить за ЖКХ?" или "Как вывести свое имущество из собственности РФ?" набирают по несколько тысяч просмотров.

Почти 7800 пользователей подписаны в "Фейсбуке" на "Приемную президента СССР".

Как сообщал УНИАН, ранее в России возбудили дело об экстремизме против врача, поставившего «класс» в «Одноклассниках».