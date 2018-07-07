В России горящий автомобиль потушили фекалиями (видео)

В Сети было опубликовано видео тушения пожара, на котором видно, как содержание ассенизаторской машины выливают на горящую «Газель».

Вчера, 6 июля, в российском городе Иваново на улице Парижской Коммуны сгорела грузовая тентованная «Газель». Читайте такжеВ РФ спор выпускников закончился смертельным столкновением квадроциклов: опубликованы жуткие фото Как сообщает местное издание Ivanovonews со ссылкой на очевидцев, возгорание случилось из-за замыкания проводки. «На подмогу пришла проезжавшая мимо ассенизаторская машина – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны», – пишет издание. Также в Сети было опубликовано видео тушения пожара, на котором видно, как содержание ассенизаторской машины выливают на горящую «Газель». Видео: Bars Bars

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