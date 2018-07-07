В России горящий автомобиль потушили фекалиями (видео)

09:01, 07 июля 2018
Русский міръ
16 0
На подмогу горящему автомобилю пришла проезжавшая мимо ассенизаторская машина / Скриншот

Читайте такжеВ РФ спор выпускников закончился смертельным столкновением квадроциклов: опубликованы жуткие фото

Как сообщает местное издание Ivanovonews со ссылкой на очевидцев, возгорание случилось из-за замыкания проводки.

«На подмогу пришла проезжавшая мимо ассенизаторская машина – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны», – пишет издание.

Также в Сети было опубликовано видео тушения пожара, на котором видно, как содержание ассенизаторской машины выливают на горящую «Газель».

Видео: Bars Bars

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#фекалии