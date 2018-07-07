В России горящий автомобиль потушили фекалиями (видео)
09:01, 07 июля 2018Русский міръ
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В Сети было опубликовано видео тушения пожара, на котором видно, как содержание ассенизаторской машины выливают на горящую «Газель».
На подмогу горящему автомобилю пришла проезжавшая мимо ассенизаторская машина / Скриншот
Вчера, 6 июля, в российском городе Иваново на улице Парижской Коммуны сгорела грузовая тентованная «Газель».
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Как сообщает местное издание Ivanovonews со ссылкой на очевидцев, возгорание случилось из-за замыкания проводки.
«На подмогу пришла проезжавшая мимо ассенизаторская машина – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны», – пишет издание.
Также в Сети было опубликовано видео тушения пожара, на котором видно, как содержание ассенизаторской машины выливают на горящую «Газель».
Видео: Bars Bars
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