В питерский «мост глупости» врезалась «Газель» с биотуалетом (видео)

Пострадавший в ДТП грузовик стал уже 151-й «жертвой» моста.

В так называемый «мост глупости» в российском Санкт-Петербурге, под которым регулярно застревают малотоннажные грузовики «Газель», врезался очередной автомобиль. На этот раз в ДТП попала «Газель», перевозившая биотуалет.

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Об этом сообщается в посвященном мосту Twitter-аккаунте. Инцидент произошел в воскресенье, 3 июня. Пострадавшая в ДТП газель стала уже 151-й «жертвой» моста.

Пока вешают цепи, полюбуйтесь на фото позавчерашней биотуалетной истории. pic.twitter.com/W29f2mJBRb — Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.

4 июня перед проездом под мостом установили конструкции с подвесными цепями, которые должны будут предупреждать водителей об опасности.

28 мая сообщалось, что под мостом застрял 150-й, "юбилейный" грузовик. Тогда активисты вывесили на мосту баннер с "поздравлением".

Впервые информация о подобного рода ДТП появилась в Интернете 7 марта 2017 года. "Мост глупости" стал популярным в соцсетях, поскольку водители регулярно игнорируют предупреждения об опасности и безуспешно пытаются проехать под ним.