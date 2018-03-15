Выступающий от имени Путина Михалков упал и попал в больницу

Режиссер и доверенное лицо Путина Михалков поскользнулся и упал перед дебатами в Нижнем Новгороде.

Режиссер Никита Михалков, который является ​​доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, поскользнулся и упал перед дебатами в Нижнем Новгороде.

Как передает РБК, он попал в больницу, но медицинское обследование не выявило серьезных повреждений. В итоге режиссер принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах, сообщили в его пресс-службе.

Читайте такжеНа съезде бизнесменов Путин предложил в анекдоте про изнасилование заменить тракториста на доярку (видео)Михалков стал доверенным лицом Путина уже во второй раз (предыдущий - перед выборами 2012 года). Доверенные лица участвуют в политических дебатах кандидатов в президенты от их имени.

Выборы президента пройдут 18 марта. В избирательном бюллетене восемь человек: Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов, Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, 14 марта во время теледебатов Жириновский криками довел Собчак до слез.