Выступающий от имени Путина Михалков упал и попал в больницу

14:35, 15 марта 2018
Русский міръ
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72-летний Михалков не устоял на ногах / Фото УНИАН

Как передает РБК, он попал в больницу, но медицинское обследование не выявило серьезных повреждений. В итоге режиссер принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах, сообщили в его пресс-службе.

Читайте такжеНа съезде бизнесменов Путин предложил в анекдоте про изнасилование заменить тракториста на доярку (видео)Михалков стал доверенным лицом Путина уже во второй раз (предыдущий - перед выборами 2012 года). Доверенные лица участвуют в политических дебатах кандидатов в президенты от их имени.

Выборы президента пройдут 18 марта. В избирательном бюллетене восемь человек: Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов, Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, 14 марта во время теледебатов Жириновский криками довел Собчак до слез.

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Новость в сюжете: Выборы Путина
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