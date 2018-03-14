Во время теледебатов Жириновский криками довел Собчак до слез

19:05, 14 марта 2018
Мир
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Ксения Собчак / REUTERS

Читайте также"По поводу лохов": Собчак в прямом эфире жестко прошлась по электорату Путина"В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может тогда девочка оздоровеет", - выкрикивал Жириновский в адрес Собчак, пишет РБК. "Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет!", - не унимался он.

Это не первый конфликт между Собчак и Жириновским на дебатах. В ходе дебатов 28 февраля Владимир Жириновский нецензурно оскорбил Собчак, в ответ она выплеснула на него стакан воды. 1 марта оба кандидата обменялись мнениями по поводу их родственников, а 6 марта Жириновский вновь оскорбил Собчак. "Она сумасшедшая, она 19 марта будет в психушке", - говорил тогда лидер ЛДПР.

Глава ЦИК Элла Памфилова 10 марта сообщила, что Центризбирком обратился в Генпрокуратуру по поводу нецензурной брани, которую позволил себе «один из кандидатов» в президенты России во время дебатов в телеэфире.

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Теги: #выборы президента РФ#Собчак про Крым#Жириновский и Собчак