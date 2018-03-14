Во время теледебатов Жириновский криками довел Собчак до слез

После того, как Собчак не дали высказаться, она расплакалась и покинула студию.

Ксения Собчак пообещала обратиться в ЦИК ​с жалобой на поведение других участников предвыборных дебатов на телеканале "Россия 1" за то, что ее перебивали во время выступления. После отказа ведущего предоставить ей дополнительное время и нескольких выкриков со стороны Жириновского она расплакалась и покинула студию.

Читайте также"По поводу лохов": Собчак в прямом эфире жестко прошлась по электорату Путина"В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может тогда девочка оздоровеет", - выкрикивал Жириновский в адрес Собчак, пишет РБК. "Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет!", - не унимался он.

Это не первый конфликт между Собчак и Жириновским на дебатах. В ходе дебатов 28 февраля Владимир Жириновский нецензурно оскорбил Собчак, в ответ она выплеснула на него стакан воды. 1 марта оба кандидата обменялись мнениями по поводу их родственников, а 6 марта Жириновский вновь оскорбил Собчак. "Она сумасшедшая, она 19 марта будет в психушке", - говорил тогда лидер ЛДПР.

Глава ЦИК Элла Памфилова 10 марта сообщила, что Центризбирком обратился в Генпрокуратуру по поводу нецензурной брани, которую позволил себе «один из кандидатов» в президенты России во время дебатов в телеэфире.