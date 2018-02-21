В России количество желающих видеть своих родных военными достигло исторического максимума – опрос

В частности, отвечая на вопрос, «хотели бы Вы, чтобы Ваш сын, брат, муж или другой близкий родственник служил сейчас в армии», 71% ответили «скорее да».

В России после засекречивания информации о потерях в мирное время количество россиян желающих видеть своих родных военнослужащими достигло исторического максимума – 71%.

Об этом свидетельствует социологический опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, «хотели бы Вы, чтобы Ваш сын, брат, муж или другой близкий родственник служил сейчас в армии», 71% ответили «скорее да», 21% - «скорее нет», 8% - затруднились с ответом.

В 2017 году видеть своих родственников в армии хотели 68% (24% - не хотели); в 2015 – 47% (не хотели также 47%), в 2014 - 53% (не хотели 41%), в 2012 -52% (40% не хотели).

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Согласно данным опроса в армию хотят отправить своих близких люди старшего возраста. Среди лиц старше 60 лет количество положительных ответов достигает 75%.

В тоже время 31% респондентов считают, что российские Вооруженные Силы - самые эффективные и боеспособные в мире, 52% указали, что российская армия находится на уровне лучших армий мира, 8% - нынешние Вооруженные Силы несколько отстают от лучших армий мира, 2% - боеспособность российской армии - на очень низком уровне, 7% - затруднились с ответом.

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Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как сообщал УНИАН, 28 мая 2015 года президент России Владимир Путин на фоне вторжения российских военных в Украину отнес к государственной тайне сведения о потерях среди военнослужащих Минобороны РФ во время проведения специальных операций в мирное время.