МИД России сообщил о гибели россиян в Сирии и о "нескольких десятках раненых"

В МИД РФ утверждают, что в "столкновении" не участвовали военнослужащие из России.

В ходе "недавнего военного столкновения" в Сирии ранены несколько десятков россиян. Есть и погибшие граждане РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел. Отмечается, что в Сирии находятся российские граждане, "поехавшие туда по своей воле и с разными целями".

"Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решении", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖурналист рассказал, кто из российских наемников "ЛДНР" ликвидирован в Сирии и как это произошло (фото, видео)"В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков", - признали в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что раненые в Сирии россияне проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пятерых россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля.