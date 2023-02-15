Можно приготовить полезное рагу из овощей с мясом, и оно будет очень вкусным.

Организму человека необходима клетчатка, но как же часто мы забываем об этом и вместо полезностей набиваем свой желудок пустыми углеводами! Чтобы избежать такой типичной ошибки в питании, можно пойти простым путем - приготовить овощное рагу с мясом.

Благодаря этому блюду ваш организм получит не только такую необходимую ему клетчатку, а и не менее важный для него протеин (белок) и незаменимые аминокислоты, которые содержатся в мясе. Это уже не говоря о том, что в организм поступит немало витаминов. Ранее УНИАН писал, как готовится простая и полезная шуба без майонеза и сельди.

Чтобы приготовить необычайно вкусное рагу овощное с мясом, стоит использовать овощи, которые содержат много клетчатки, - например, морковь, капусту и спаржевую фасоль. Некоторые считают буквально незаменимым ингредиентом этого блюда кабачок. Да, кабачки нужны, поскольку они содержат целый ряд витаминов (РР, Е, А, В9, В2, В1) и микроэлементов (калий, железо, цинк, магний).

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Самое главное - вначале запастись терпением - на подготовку ингредиентов уйдет немало времени.

Необычайное рагу - рецепт с мясом и самыми полезными овощами

Что понадобится для приготовления полезного блюда:

морковь;

капуста;

спаржевая фасоль;

кабачок;

мясо кролика;

лук;

растительное масло;

специи.

Такой рецепт рагу очень просто воплотить в жизнь. Совсем немного обжарьте нарезанную небольшими кусочками крольчатину. Нарежьте очищенный лук полукольцами, а морковь - кружками. Отправьте лук, морковь и спаржу к мясу и все немного обжарьте вместе.

Нарежьте кабачок кубиками, а капусту нашинкуйте не очень мелкими полосками. Потом эти ингредиенты уложите к тем, которые вы уже обжаривали. Все залейте горячей водой так, чтобы она покрыла ингредиенты, всыпьте специи, которые любите, и доведите блюдо до готовности.

Если вы хотите, чтобы объем рагу был больше, можно сделать его с капустой и картофелью. В таком случае, укладывайте картофель вместе с луком и морковью.

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