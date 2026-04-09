Всего один лайфхак поможет пожарить идеальные грибы.

Часто во время жарки шампиньонов хозяйки замечают одну и ту же проблему - грибы выделяют влагу, в итоге плавают в какой-то мутной темной жидкости и не приобретают золотистый оттенок. Рассказываем, как жарить шампиньоны правильно, чтобы получить красивый цвет и хрустящую текстуру.

Как правильно жарить грибы, чтобы были золотистыми - секретный метод

Основная проблема готовки шампиньонов таким образом заключается в том, что грибы выделяют слишком много влаги, в итоге они тушатся, а не жарятся, и из-за этого хоть и становятся мягкими, но не приобретают красивый золотистый оттенок. Поэтому методом проб и ошибок был найден лайфхак, как пожарить шампиньоны, чтобы они не потемнели.

Опытные повара рекомендуют перед готовкой посыпать грибы манкой - она выступит своеобразным щитом и не позволит влаге выйти из шампиньонов. Благодаря этому продукт покроется корочкой и не размокнет. На вкусе это никак не отразится, зато внешний вид грибов будет потрясающим.

Запоминайте, как жарить грибы на сковороде с манкой по этому методу.

Ингредиенты:

грибы - 500 гр;

манная крупа - 2-3 ст.л;

репчатый лук - 1 шт;

растительное масло - 2 ст.л;

соль, перец;

чеснок - 1 зубчик;

петрушка - по вкусу.

Грибы тщательно промыть, высушить бумажным полотенцем, нарезать ломтиками. Выложить в миску, добавить манку и перемешать, чтобы каждый шампиньон равномерно был покрыт крупой. Разогреть сковороду, смазанную маслом, разложить на ней грибы так, чтобы они не перекрывали друг друга. Если видите, что на сковороде недостаточно места, лучше обжаривать шампиньоны порционно.

Готовить на сильном огне 3-4 минуты, не помешивая, пока не образуется корочка. Как только шампиньоны станут золотистого цвета, можно их перевернуть на другую сторону и продолжать готовить. В этот же момент добавить измельченный репчатый лук и чеснок, обжаривать все вместе, пока лук не станет мягким. В самом конце посолить, поперчить, всыпать любимые приправы и петрушку.

Благодаря этому способу у вас больше не будет сомнений в том, как жарить грибы - под крышкой или без, потому что данная технология приготовления не предполагает ее использование вообще.

