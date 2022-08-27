Нужно ли мыть сало перед тем как его солить и как заготовить продукт на зиму - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно 27 августа украинцы празднуют День сала - практически национальный праздник, посвященный одному из самых любимых продуктов. В составе сала есть витамины А, Е, D, F, микроэлемент селен, что превращает ароматную закуску в кладезь полезных веществ. В честь праздника УНИАН расскажет, как засолить сало по-украински на зиму, чтобы в холодное время года греть душу пикантной закуской.

Ранее мы говорили о том, как готовится грузинская аджика и другие виды такой приправы.

Соленое сало - рецепт с чесноком

сало - 2 кг;

вода - 5 стаканов;

соль - 200 гр;

чеснок - 1 головка;

лавровый лист - 4 шт;

перец горошком - по вкусу.

Сало промыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками. Воду вылить в кастрюлю, посолить и довести до кипения. Снять с огня, остудить. Чеснок очистить и натереть им сало. Лавровый лист вымыть и обсушить. Выложить сало в банку, перекладывая слои перцем и лавровым листом. Когда банка будет заполнена, вылить горячий рассол и прикрыть банку крышкой. Выдерживать 3 дня, а потом плотно закрыть крышку и убрать консервацию в холодильник на 3-5 дней.

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После этого достать сало из банки, натереть солью и специями, потом завернуть сало в бумагу и холодильник. Через сутки закуска будет готова. В таком виде ее можно употреблять сразу или убрать в морозилку до зимы.

Сало на зиму в рассоле горячим способом

сало с мясными прослойками - 1 кг;

чеснок - 4-5 зубчиков;

соль - 5 ст.л;

лавровый лист - 5 шт;

молотый душистый перец - 1.5 ч.л;

сушеный укроп - 1 ч.л;

вода - 1 л;

тмин, кориандр, специи - по вкусу.

Промыть и обсушить сало, если кусок толстый, то сделать в нем надрезы. Чеснок очистить, крупно нарезать, добавить его вместе с солью, лавровым листом, душистым перцем и укропом в кастрюлю с водой. Довести до кипения и варить 3-4 минуты.

Залить сало рассолом так, чтобы жидкость полностью покрыла его, остудить сало, накрыть крышкой и убрать в холодильник на 3 дня. Достать сало, обсушить, натереть специями, завернуть продукт в пленку или фольгу и убрать в холодильник или морозилку.

Сало в банке для длительного хранения

сало - 1.5 кг;

вода - 2.5 л;

соль - 100 гр;

чеснок - 6 зубчиков;

лавровый лист - 6 шт;

душистый черный перец - 1 ч.л;

перец черный горошком - 1 ч.л.

Воду вылить в кастрюлю, посолить, довести до кипения. Сало промыть, обсушить, нарезать кусочками. В стерилизованные банки выложить специи и чеснок, затем - кусочки сала. Сверху вылить рассол и закатать банки.

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