"Любимый рецепт": ресторатор Либкин расскажет, как приготовить мидии в белом вине с петрушкой

Помогать известному маэстро кулинарии будет не менее известный журналист Соня Кошкина.

Завтра известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире покажет и расскажет, как приготовить мидии в белом вине с петрушкой.

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Помогать ему будет известный журналист Соня Кошкина.

В 11 утра эфир будет транслироваться на личной странице Саввы Либкина в Facebook. УНИАН, являясь информационным партнером, транслирует процесс приготовления в прямом эфире.

«Я знаю минимум 10 способов приготовить мидии. Но, пожалуй, именно этот рецепт – мой любимый», - говорит Савва.

Маэстро обещает, что пока мидии будут готовиться - ведущие обсудят, как переплыть Босфор и почему японцы считают мидии символом любви.

Эфир будет проходить в одесском ресторане «Дача».

Подавать блюдо гостям начнут с 12:30.

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Автор: Виктория Гордиенко