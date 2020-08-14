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"Любимый рецепт": ресторатор Либкин расскажет, как приготовить мидии в белом вине с петрушкой

15:38, 14 августа 2020
Рецепты
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 Савва Либкин покажет и расскажет, как приготовить мидии в белом вине с петрушкой / фото facebook.com/Restorator.Savva.Libkin

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Помогать ему будет известный журналист Соня Кошкина.

В 11 утра эфир будет транслироваться на личной странице Саввы Либкина в Facebook. УНИАН, являясь информационным партнером, транслирует процесс приготовления в прямом эфире. 

«Я знаю минимум 10 способов приготовить мидии. Но, пожалуй, именно этот рецепт – мой любимый», - говорит Савва.

Маэстро обещает, что пока мидии будут готовиться - ведущие обсудят, как переплыть Босфор и почему японцы считают мидии символом любви. 

Эфир будет проходить в одесском ресторане «Дача».

Подавать блюдо гостям начнут с 12:30.

Скрин facebook.com/Restorator.Savva.Libkin

Рецепты от Саввы Либкина: что приготовить

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Автор: Виктория Гордиенко

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