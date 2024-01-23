Публикуем лучший рецепт соленых огурцов, рассчитанный на банку объемом 1 литр.

Хрустящие соленые огурчики сделают любое блюдо вдвое вкуснее. У многих украинцев это любимая закуска. Очень удобно закрывать соленые огурцы на 1-литровую банку, чтобы потом быстро их съесть. Мы публикуем два очень удачных рецепта, рассчитанных на 1 литр воды - соленые и малосольные огурцы.

Соленые огурцы на литровую банку

Ингредиенты:

огурцы - 600 г;

вода - 500 мл;

душистый перец горошком - 5 шт.;

зонтик укропа - 1 шт.;

гвоздика - 1 шт.;

лавровый лист - 1 шт.;

уксус 9% - 4 стол. л.;

чеснок - 2 зубч.; Видео дня

семена горчицы - 0.5 чайн. л.;

соль - 1 стол. л.;

сахар - 2 стол. л.

Огурцы тщательно промойте, залейте водой и замочите на 2-4 часа. Так после засолки они останутся хрустящими. Банку и крышку для огурцов простерилизуйте (удобно делать это в микроволновке).

На дно банки выложите все специи, затем плотно выложите огурцы и на них положите зонтик укропа. В кастрюле вскипятите воду с солью и сахаром, затем выключите огонь и влейте в маринад уксус. Сразу залейте горячим кипятком банку с огурцами.

Сколько соли и сахара на 1 литровую банку огурцов нужно положить? Добавьте как минимум по 1 столовой ложке соли и сахар и хотя бы 2 ложки уксуса. Можно и больше, но не меньше. Эти продукты являются консервантами, и без них огурцы быстро испортятся.

Затем нужно дополнительно простерилизовать закуску. В большую кастрюлю положите на дно полотенце и залейте воду, доведите до кипения. Поставьте в кипяток банку с огурцами так, чтобы вода доставала до "плечиков". Оставьте емкость в кипящей воде на 10 минут. Затем плотно закатайте крышкой.

Горячую банку переверните вверх дном и накройте полотенцем. Оставьте до полного остывания. Маринованные огурцы на 1-литровую банку храните в прохладном и темном месте. Через 5 дней они полностью просолятся и будут готовы к употреблению.

Малосольные огурцы на 1-литровую банку

Ингредиенты:

огурцы - 1 кг;

вода - 1 л;

соль - 1 чайн. л;

зонтик укропа - 1 шт.;

чеснок - 3 зубч.;

гвоздика - 1 шт.;

лавровый лист - 1 шт.;

душистый перец горошком - 5 шт.;

черный перец горошком - 4 шт.

Огурцы тщательно промойте и обрежьте кончики. В кастрюле закипятите воду, всыпьте соль и специи и позвольте маринаду остыть до комнатной температуры. На дно банки выложите зонтик укропа и зубчики чеснока. Затем плотно выложите огурцы и залейте остывшим рассолом.

Прикройте банку крышкой и оставьте на 12 часов. Затем уже плотно закрутите банку и переставьте огурцы в холодильник. Ещё через 5 часов малосольные огурцы уже можно будет подавать к столу.

Вас также могут заинтересовать новости: