Бисквит - это достаточно капризная выпечка, которая любит стабильную температуру и не терпит, когда дверцу духовки открывают. Однако повара уверяют, что пышный высокий бисквит можно приготовить даже без духовки.

Бисквит - это уникальная выпечка. При достаточно простой технологии приготовления теста, сам процесс выпекания настолько сложный, что хорошие бисквитные коржи получаются далеко не у всех.

Чтобы корж поднялся, нужно учесть массу важных нюансов: правильно соединить ингредиенты, не нарушать температурный режим, не открывать духовку во время выпекания и т.д. Однако бисквит можно приготовить даже при отсутствии духовки.

Бисквит, приготовленный без духовки, практически ничем не будет отличаться от классического бисквита, но чтобы он у вас получился нужно знать некоторые нюансы.

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Классический бисквит на сковороде

Мука - 200 гр.

Сахар - 200 гр.

Яйца - 4 шт.

Сливочное масло - 100 гр.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Яйца взбиваем с сахаром в пышную воздушную пену. Смешиваем муку с разрыхлителем, просеиваем их и частями добавляем к взбитым яйцам. Перемешиваем тесто лопаткой, а не миксером, так как белки могут опасть.

Вливаем в тесто растопленное охлажденное сливочное масло и еще раз все перемешиваем.

Сковороду с толстым дном застилаем пергаментом таким образом, чтобы стенки сковороды тоже были закрыты пергаментом. Бумагу на дне сковородки смазываем растительным маслом, а на стенках сковороды – оставляем без масла. Дело в том, что тесто не сможет подняться вверх по скользкой поверхности, поэтому если вы смажете стенки сковороды маслом, бисквит просто не поднимется.

Выливаем тесто в сковороду. Накрываем сковородку крышкой и ставим на минимальный огонь. Печем тесто 30-40 минут. Готовность проверяем шпажкой. Первые 20 минут крышку сковородки лучше не поднимать, так как бисквит может опасть.

Бисквит в кастрюле

Мука - 1 стакан

Сахар - 1 стакан

Яйца - 4 шт.

Разбейте яйца, отделив белки от желтков. Белки смешайте с сахаром, взбейте. Добавьте к взбитым белкам желтки. Еще раз взбейте массу. Соедините взбитые яйца с просеянной мукой.

Слегка нагрейте кастрюлю, положите на дно несколько листов пергамента, сверху - промасленный лист. Стенки кастрюли смазывать маслом не нужно, иначе тесто не поднимется. Выливаем тесто в кастрюлю. Накрываем кастрюлю полотенцем, поверх полотенца кладем крышку.

Ставим на конфорку рассекатель пламени и включаем минимальный нагрев. Выпекаем бисквит около часа в зависимости от количества теста. Готовность бисквита проверяем шпажкой.

Ягодный бисквит на скорую руку на сковороде

Сахар - 200 гр,

Мука - 200 гр,

Сливочное масло - 100 гр,

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Яйца - 5 шт.

Ягоды - 200 гр.

Яйца и сахар взбиваем в пышную массу. Как только появятся устойчивые пики, добавляем в массу муку и разрыхлитель. Осторожно перемешиваем массу лопаткой и вливаем растопленное сливочное масло. Учтите, что масло должно быть охлажденным. Вливать в тесто горячее сливочное масло нельзя. Тщательно перемешиваем тесто с маслом.

Дно и борта сковороды застилаем несколькими слоями пергаментной бумаги. Выливаем в сковороду тесто, сверху на тесто выкладываем ягоды. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные ягоды. Если вы будете использовать замороженные ягоды, размораживать их перед приготовлением не нужно. Однако учтите, что не стоит добавлять в тесто слишком много ягод, так как они потекут и вместо приятного ягодного вкуса сделают ваше тесто мокрым.

Накрываем сковороду крышкой и печем тесто на минимальном огне около 40 минут. Готовность бисквита проверяем шпажкой.