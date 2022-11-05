Для многих хозяек бисквит - это самая сложная выпечка. При относительной простоте рецептов идеальные бисквитные коржи получаются далеко не у всех.

Все, кто хоть раз в жизни пытались что-то испечь, знают, что приготовить бисквит - не самая простая задача. В отличие от слоеных коржей, бисквит - очень капризное тесто. Именно бисквит может не подняться, корж может быть сырым внутри, резиновым на вкус или совершенно сухим.

Если вы хотите научиться печь идеальный бисквит, нужно усвоить несколько простых правил.

Почему не получается бисквит

Причин, по которым бисквит может не получиться, огромное множество. Если вы недостаточно хорошо взбили яйца, тесто поднимется, но потом опадет. Если вы будете открывать духовку во время приготовления, тесто не поднимется вовсе.

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Слишком много муки или сахара сделают тесто жестким, а слишком высокая температура выпекания помешает бисквиту пропечься внутри. Сверху на корже появится румяная корочка, в то время, как внутри тесто будет еще сырым.

Что делать, если бисквит не поднимается

Основная причина, по которой бисквит не поднимается - плохо взбитые яйца. Яйца нужно взбивать с сахаром в белую пышную пену и только потом соединять с мукой.

Также учтите, что категорически нельзя открывать духовку во время выпекания бисквита. Открывая дверцу духовки вы понижаете температуру выпекания.

Если вы начали выпекать бисквит и он не поднимается, исправить ситуацию вы уже не сможете. Проще и эффективнее будет сделать новое тесто и выпекать корж, учитывая предыдуще ошибки.

Почему бисквит получается тяжелым

Основная причина тяжелого бисквита - это нарушенная рецептура и неправильный подбор ингредиентов. Лишняя мука в тесте сделает бисквит тяжелым. Кроме муки, тесто можно испортить лишними яйцами и сливочным маслом. Также учтите, что бисквитное тесто не любит длительного вымешивания и тем более не терпит подсыпания муки. Чем больше вы будете вымешивать тесто и подсыпать муку, тем больше шансов, что вы его просто испортите

Что делать, если бисквит внутри сырой

Если ваш бисквит сверху покрылся корочкой, но остался сырым внутри, его еще можно спасти. Уменьшите температуру в духовке, если это возможно - выключите верхний тен. Опустите противень с тестом пониже и выпекайте до готовности.

Что нужно делать, чтобы бисквит не осел

Чтобы бисквит не осел вводите взбитые яйца в тесто очень аккуратно. Если вы добавите взбитые яйца быстро - бисквит обязательно осядет, так как при быстром смешивании теста со взбитыми яйцами лопнут пузырьки воздуха, которые были во взбитых белках.

Почему бисквит плотный

Наиболее распространенная причина плотного бисквита - забитое тесто. Лишняя мука сделает тесто плотным и бисквит не получится. Также если яйца были плохо взбиты, пузырьки воздуха в тесте осядут и бисквит будет плотным.

Почему бисквит резиновый

Если вы нарушите рецептуру и добавите в тесто слишком много сахара, бисквит получится резиновым.

Кроме того, бисквит может получиться резиновым, если вы использовали не просеянную муку.

Еще одна причина резинового бисквита - неправильное соединение муки со взбитыми яйцами. Для идеального бисквита нужно взбить белки в пышную пену и только потом осторожно добавлять муку. Соединять белки с мукой можно только при помощи лопатки. Использовать миксер категорически нельзя.

Что делать, если бисквит получился твёрдым

Если вы оставите готовый корж в духовке до полного остывания, он получится твердым. Дело в том, что даже выключенная духовка остается горячей и корж будет отдавать влагу. В результате 30 минут в выключенной, но горячей духовке превратят ваш бисквит в сухарь.

Твердый бисквит можно пасти за счет пропитки, но не переусердствуйте, чтобы он не стал мокрым.

Если вы хотите приготовить мягкий бисквит, его нужно не только доставать из духовки сразу же после выключения, но обязательно пропитывать.

Почему бисквит не поднимается по краям

Бисквит не сможет подняться по краям, если вы смажете форму маслом. Тесто будет соскальзывать по смазанным маслом краям формы. В результате в центре вашего бисквита будет гора, но по краям он не поднимется. Если вы не уверены в вашей форме для выпекания - используйте пергаментную бумагу, но никогда не смазывайте форму маслом перед выпеканием бисквитных коржей.

Почему верх бисквита липкий

Ваш бисквит получится липким, если вы выставите слишком низкую температуру выпекания. Оптимальная температура выпекания бисквита - 180-200 градусов. При температуре выпекания 150-160 градусов бисквит будет липким.

Как правило, с этой проблемой сталкиваются хозяйки у которых плиты старого образца и духовой шкаф без шкалы температурного режима. В этом случае придется научиться выставлять правильную температуру на глаз методом проб и ошибок.

Почему у бисквита не поднимается середина

Основная причина такой проблемы - неправильная температура выпекания. Если вы выставите слишком высокую температуру бисквит просо не успеет подняться посередине.

Еще одна причина того, что середина бисквита не поднимается - неправильно взбитые яйца. Многие хозяйки предпочитают не отделять желтки от белков, однако профессиональные повара сходятся во мнении, что для идеального бисквита нужно отделять желтки от белков, взбивать их отдельно и только после этого соединять с мукой.

Почему не получается бисквит на кефире

Бисквит на кефире не любит высоких температур. Если вы выставите слишком высокую температуру ваше тесто сгорит сверху, но не пропечется внутри.

Многое зависит от жирности и качества кефира. Чем жирнее кефир - тем вкуснее будет ваш бисквит. Еще один важный момент: кефир должен быть комнатной температуры или слегка теплым. Добавлять в тесто кефир из холодильника категорически нельзя.

Также учтите, что если вы готовите бисквит на кефире, нужно добавить в тесто немного соды. Гасить эту соду не нужно, ее погасит кефир.

Почему бисквит с какао не поднялся

Бисквит с какао не поднимется, если вы поставили тесто в холодную, не разогретую заранее духовку. Также бисквит с какао не поднимется, если при соединении взбитых белков с мукой вы будете использовать миксер. Белки нужно соединять с мукой только при помощи лопатки и никак иначе.