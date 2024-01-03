Что такое голодная кутья, когда ее готовить и из чего.

Накануне праздника Крещение Господне традиционно готовят последнюю кутью рождественско-новогодних праздников - голодную. Рассказываем, чем она отличается от богатой и щедрой, когда голодная кутья должна стоять на столе и три варианта приготовления обрядового блюда.

Крещенский сочельник, второй Святвечер, Голодная кутья - это день накануне большого церковного праздника Крещение Господне. По новому церковному календарю его отмечают 6 января (по старому - 19 января) а голодную кутью готовят 5-го числа (по старому - 18 января).

Всего в период святок готовят три варианта кутьи. Богатая кутья (на первый Святвечер) должна быть постной, то есть, в блюдо нельзя добавлять сливочное масло. Щедрая кутья предполагает наличие масла или сливок, в нее нужно добавлять всего и побольше. Голодная кутья 6 января также постная и обычно готовится только из зерна и меда. Дело в том, что на первый и второй Святвечер действуют запреты: 25 декабря (по старому стилю 6 января) - последний день Рождественского поста, а 6 января ( по старому стилю 18 января) - однодневный пост.

Видео дня

Чаще всего кутью готовят из пшеницы, риса, перловки, иногда - ячменя и булгура. Зерно в блюде символизирует воскресшую жизнь, а мед - сладость будущей блаженной жизни. Рядом с кутьей на столе обязательно должен стоять узвар: считается, что кутья - хозяйка, а узвар - хозяин.

Голодная кутья - рецепт классический

Ингредиенты:

пшеница - 1 стакан;

вода - 3 стакана;

растительное масло - 1 ст. л.;

мед - 3 ст. л.;

соль - щепотка.

По желанию можно добавить:

мак - 150 г;

изюм - 100 г;

грецкие орехи - 100 г.

Переберите, промойте и замочите пшеницу на несколько часов. Сварите, добавив соль и растительное масло. В готовую пшеницу добавьте мед.

Иногда в кутью также добавляют мак - его нужно замочить в кипятке, оставить на час, а после перетереть до появления "молочка", а также орехи и изюм - его нужно замочить в кипятке на 20 минут.

Голодная кутья из риса

Ингредиенты:

рис - 1 стакан;

изюм - 100 г;

корица - по вкусу;

сахар - 1 ст. л.

Залейте промытый рис холодной водой, доведите до кипения, откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Затем залейте снова водой и варите до готовности. Слейте воду, охладите. Сахар разбавьте небольним количеством воды и добавьте к рису, перемешайте. Добавьте промытый и ошпаренный кипятком изюм, корицу и снова перемешайте.

Голодная кутья на Крещение из булгура

Ингредиенты:

булгур - 150 г;

соль;

мед - 2 ст. л.;

мак - 1 ст. л.;

изюм - горсть;

грецкие орехи - 2 ст. л.;

кунжут - 1,5. ст. л.;

семена льна - 1,5. ст. л.;

семена подсолнуха - 1,5. ст. л.

Промойте булгур, залейте водой в пропорции 1:2, посолите, варите в течение 20 минут - до мягкости. Промойте изюм, добавьте мак, залейте кипятком на 10-15 минут. Добавьте мед, перемешайте. Соедините готовый булгур и мед с маком и изюмом, добавьте семена кунжута, лена и подсолнуха, перемешайте. Посыпьте сверху измельченными орехами.

Узвар обычно готовят из сушеных яблок, груш или вишни, иногда кладут в него курагу, чернослив и изюм. Можно добавить мед, но чаще всего напитку достаточно сладости сухофруктов.

Ранее мы рассказывали, когда Крещение Господне отмечают в 2024 году и о его традициях и запретах.

Вас также могут заинтересовать новости: