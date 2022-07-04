Как варить компот из вишни замороженной или из свежих ягод - узнайте в материале УНИАН.

Компот из вишни - распространенный летний напиток, который готовят многие украинцы, особенно те, которые живут в частных домах. Такой компот можно заготовить на зиму или пить сразу - всяко лучше и полезнее, чем покупные напитки и соки. УНИАН расскажет, как сварить компот из вишни в кастрюле.

Ранее мы говорили о том, как варить клубничный компот на зиму.

Как варить компот из вишни на зиму или лето - основные правила

Вне зависимости от того, для чего вам нужен компот - в качестве зимней заготовки или летнего освежающего напитка, придерживайтесь важных правил:

берите только спелые и целые ягоды, испорченные лучше выбросить;

тщательно промывайте их под проточной водой;

обязательно стерилизуйте банки и крышки;

для кислых сортов вишни увеличивайте количество сахара, а слишком сладкий напиток можно разбавить кипяченой водой.

Помните о том, что компот нужно хранить в темном и прохладном месте, а если вы не закатываете его в банки, то ставьте напиток в холодильник.

Все ингредиенты ниже указаны для банок объемом 3 литра.

Компот из вишни - классический рецепт

вода;

сахар - 300 гр;

вишня - 800 гр.

На лето: в кастрюле закипятить воду и растворить в ней сахар. Засыпать ягоды и варить 5-7 минут. По истечение этого времени накрыть кастрюлю крышкой и дождаться, пока напиток естественным образом остынет.

На зиму: выложить в банку ягоды, засыпать их сахаром, залить кипятком, размешать и закатать. Несколько раз перевернуть банку, чтобы сахар быстрее растворился. Поставить крышкой вниз, укутать полотенцем и остудить при комнатной температуре.

Компот из вишни с малиной и мятой

вода;

сахар - 250 гр;

вишня - 500-600 гр;

малина - 100-200 гр;

мята - 1 веточка.

На лето: в кастрюле закипятить воду и растворить в ней сахар. Засыпать ягоды и варить 5-7 минут. По истечение этого времени бросить в кастрюлю веточку мяты, накрыть кастрюлю крышкой и дождаться, пока напиток естественным образом остынет.

На зиму: вишню и малину выложить в банку, залить кипятком и оставить на 20-30 минут. Слить воду из банки, снова вскипятить, добавить мяту и сахар, кипятить до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Мяту достать, а ягоды в банке залить получившимся сиропом по горлышко. Закатать, перевернуть, укутать в полотенце и остудить.

Компот из вишни с крыжовником

вода;

сахар - 300 гр;

вишня - 450 гр;

крыжовник - 450 гр.

На лето: закипятить в кастрюле воду, всыпать сахар. Когда он растворится, добавить ягоды крыжовника и вишню. Кипятить 7-10 минут, затем накрыть крышкой и подождать, пока напиток остынет.

На зиму: выложить крыжовник и вишню в банку, залить кипятком, накрыть крышкой и подождать 20-30 минут. После этого воду слить в кастрюлю и закипятить. В этот момент всыпать сахар в банку с ягодами, залить кипятком по горлышко и закатать. Перевернуть, укутать в полотенце до полного остывания.

Компот из вишни со смородиной и малиной

вода;

сахар - 300-350 гр;

вишня - 600-800 гр;

малина - 100 гр;

смородина - 100 гр.

На лето: вскипятить воду, добавить сахар, варить, пока песок полностью не растворится. Добавить ягоды и снова варить 5-7 минут. В конце накрыть кастрюлю крышкой и дождаться, пока компот полностью остынет.

На зиму: все имеющиеся ягоды сложить в банку, залить кипятком и оставить на 20-30 минут. После этого воду слить в кастрюлю и закипятить. В этот момент всыпать сахар в банку с ягодами, залить кипятком по горлышко и закатать. Перевернуть, укутать в полотенце до полного остывания.

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