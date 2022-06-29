Июль - последний месяц, когда можно делать заготовки на зиму из клубники. Скоро сезон ягоды закончится и такой возможности больше не будет. Предлагаем вам закрыть на зиму освежающий компот из клубники, в котором раскрывается весь вкус и польза клубники.
Простой компот на зиму
- Клубника - 700 г.
- Сахар - 250 г.
- Лимонная кислота - 1 чайн.л. без горки.
Перебрать клубнику от мягких, подпорченных ягод. Хорошо промыть несколько раз и убрать хвостики. Трехлитровую банку простерилизовать над кипятком или в микроволновке. Выложить на дно клубнику, посыпать сахаром и лимонной кислотой.
Залить в банку кипяток и закатать крышкой. Кипяток нужно лить в центр банки, а не на стенки, иначе посуда может лопнуть. Несколько раз перевернуть банку, чтобы растворился сахар. Вода быстро начнет окрашиваться в красный. Поставить банку вверх дном и накрыть одеялом.
Клубничный компот с мятой
- Вода - 8 л.
- Клубника - 1 кг.
- Мята - 3 веточки.
- Сахар - 600 г.
Простерилизовать банки с помощью пара или духовки. Клубнику перебрать, помыть и очистить от хвостиков. Разложить клубнику по стерилизованным банкам. В каждую банку насыпать примерно по 200 г сахара. Равномерно разложить по банкам веточки мяты. Залить банки кипятком до горлышка. Кипяток лить не на стенки, а в центр банки. Перевернуть банки вверх дном и укутать одеялом до полного остывания.
Клубничный компот мохито
- Клубника - 500 г.
- Сахар - 300 г.
- Лимоны - 0.33 шт.
- Вода - 2, 5 л.
- Мята по вкусу.
Перебрать и тщательно помыть клубнику, разложить ягоды по стерилизованным банкам. В кастрюле довести воду до кипения и всыпать в неё сахар. Варить воду с сахаром 2-3 минуты после кипения, чтобы получился сахарный сироп.
В банку с клубникой положить дольки лимона и веточки мяты. Доверху залить сиропом и оставить на 30 минут. Затем сироп вылить обратно в кастрюлю и варить после кипения ровно 1 минуту. Снова залить сироп в банку и закрутить крышкой. Банку накрыть одеялом и оставить до полного остывания.
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