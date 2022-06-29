Клубничный компот готовится всего из 3 ингредиентов и с минимумом усилий.

Июль - последний месяц, когда можно делать заготовки на зиму из клубники. Скоро сезон ягоды закончится и такой возможности больше не будет. Предлагаем вам закрыть на зиму освежающий компот из клубники, в котором раскрывается весь вкус и польза клубники.

Простой компот на зиму

Клубника - 700 г.

Сахар - 250 г.

Лимонная кислота - 1 чайн.л. без горки.

Перебрать клубнику от мягких, подпорченных ягод. Хорошо промыть несколько раз и убрать хвостики. Трехлитровую банку простерилизовать над кипятком или в микроволновке. Выложить на дно клубнику, посыпать сахаром и лимонной кислотой.

Залить в банку кипяток и закатать крышкой. Кипяток нужно лить в центр банки, а не на стенки, иначе посуда может лопнуть. Несколько раз перевернуть банку, чтобы растворился сахар. Вода быстро начнет окрашиваться в красный. Поставить банку вверх дном и накрыть одеялом.

Клубничный компот с мятой

Вода - 8 л.

Клубника - 1 кг.

Мята - 3 веточки.

Сахар - 600 г.

Простерилизовать банки с помощью пара или духовки. Клубнику перебрать, помыть и очистить от хвостиков. Разложить клубнику по стерилизованным банкам. В каждую банку насыпать примерно по 200 г сахара. Равномерно разложить по банкам веточки мяты. Залить банки кипятком до горлышка. Кипяток лить не на стенки, а в центр банки. Перевернуть банки вверх дном и укутать одеялом до полного остывания.

Клубничный компот мохито

Клубника - 500 г.

Сахар - 300 г.

Лимоны - 0.33 шт.

Вода - 2, 5 л.

Мята по вкусу.

Перебрать и тщательно помыть клубнику, разложить ягоды по стерилизованным банкам. В кастрюле довести воду до кипения и всыпать в неё сахар. Варить воду с сахаром 2-3 минуты после кипения, чтобы получился сахарный сироп.

В банку с клубникой положить дольки лимона и веточки мяты. Доверху залить сиропом и оставить на 30 минут. Затем сироп вылить обратно в кастрюлю и варить после кипения ровно 1 минуту. Снова залить сироп в банку и закрутить крышкой. Банку накрыть одеялом и оставить до полного остывания.

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