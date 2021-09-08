Домашнее вино имеет легкий аромат и крепость около 12%.

В холодный осенний вечер хочется расслабиться в кресле с бокалом холодного вина. Лучше приготовить домашнее вино, ведь в его качестве вы можете быть уверены. Приготовить такой напиток из вишни могут даже начинающие виноделы. Вино из вишни отличается благородным миндальным ароматом и легким вкусом.

Вишневое вино с косточками

Вишня - 3 кг.

Вода - 3 л.

Сахар - 1 кг.

Ягоды перебрать от гнилых, но не мыть. Вишню высыпать в пластиковую или эмалированную посуду и размять руками. Всыпать в вишню половину сахара и залить водой. Оставить вишню с сахаром на 4 суток под марлей в темном и теплом месте для брожения. Каждые 10 часов вишню перемешивать.

Процедить сусло через масло и отжать жмых. Выбрать четверть косточек, остальные выбросить. Полученную жидкость вылить в тару для брожения. Добавить промытые косточки и 200 г сахара. Закупорить емкость с вином гидрозатвором и поставить в тёплое тёмное место на 30-60 дней.

Читайте такжеАроматная тыквенная каша: как приготовить главное блюдо осениЧерез 5 дней после начала второго брожения добавить в вино остальной сахар и перемешать до растворения. Попробовать вино и вытянуть косточки, если оно слишком горькое. По окончанию брожения добавить в вино сахар или спирт по желанию. По мере выпадения осадка переливать вино в новую тару. Если осадок уже не выпадает – напиток готов.

Молодое вино разлить по стеклянным тарам и хранить в прохладном месте до 4 лет. Его крепость – 12%.

Вишня – 10 кг.

Сахар – 5 кг.

Вишню перебрать, но не мыть. Переложить вишни в большую емкость, пересыпая каждый слой сахаром. Закрыть емкость крышкой и поставить в прохладное место на 1,5-2 месяца. Раз в неделю перемешивать напиток, чтобы растворился сахар.

После окончания брожения отжать вишни через марлю и процедить сусло. Молодое вино разлить по бутылкам и оставить дозревать на несколько месяцев в холодном месте.

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Автор: Екатерина Пулатова