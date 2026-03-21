Из творога можно приготовить множество разнообразных закусок и десертов.

Молочные продукты занимают важное место в украинской кухне. И пока в англоязычной кулинарии творог часто считают "диетическим продуктом", у нас он встречается во множестве довольно калорийных блюд – например, сырниках, пирогах и запеканках. Главный же плюс в том, что для таких рецептов его можно использовать даже после истечения срока годности.

Рассмотрим, что приготовить из кислого творога, кефира и сметаны, чтобы не пришлось их выбрасывать.

Что приготовить из творога на скорую руку – популярные закуски

Творог служит основным источником белка и кальция, а его мягкий вкус и структура делают его универсальным ингредиентом как для сладких, так и для сытных блюд.

Сперва перечислим основные блюда, которые можно приготовить из свежего или по крайней мере не сильно испорченного творога, если вы боитесь отравиться.

Лепешки с творожной начинкой

Плотные или слоистые лепешки – один из лучших вариантов, что приготовить из кефира и творога с ограниченным временем. На 250 мл кефира берем примерно 300–350 г муки, пол чайной ложки соли и столько же соды. Все ингредиенты замешиваем в мягкое, не липкое тесто. Затем накрываем его и оставляем "отдохнуть" на 10–15 минут.

Начинку готовим из 300–400 г творога, 100–150 г тертого сыра (подойдут твердые сорта), 1 яйца и мелко нарезанной зелени (укроп, зеленый лук, петрушка). По вкусу добавьте соль и немного черного перца. Массу тщательно перемешиваем до однородности.

Тесто нужно будет разделить на небольшие кусочки и каждый раскатать в круг. В центр выкладываем начинку, собираем края к середине и аккуратно расплющиваем, формируя лепешку.

Жарить лепешки лучше на сухой или слегка смазанной сковороде на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны. Также их можно запечь в духовке при 180°C около 20–25 минут.

Ватрушки

Не знаете, что можно приготовить из творога в духовке? Почему бы не попробовать классические домашние ватрушки. Сперва приготовим тесто: смешайте 250 мл молока (или кефира), 1 яйцо, 2–3 ст. л. сахара, щепотку соли и 1/2 ч. л. соды. Добавьте 350–400 г муки и, замесив, оставьте на 10–15 минут.

Для начинки соедините 400–500 г творога, 1 яйцо и 3–4 ст. л. сахара (по желанию – ваниль или изюм) и хорошо перемешайте. Сформируйте из теста шарики, сделайте углубления и выложите начинку. Края лучше смазать яйцом для цвета и корочки.

Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до румяности.

Что приготовить из творога или кефира с сильной кислинкой

Хотя некоторые считают прокисшие молочные продукты непригодными, их еще можно использовать как основу для оладий, сырников и различной выпечки. Это не только помогает избежать пищевых отходов, но и добавляет блюдам приятную кислинку и насыщенный вкус.

Оладьи со сметаной

Оладьи обязательно должны присутствовать в списке того, что приготовить из творога на скорую руку на сковороде. Эта легкая и воздушная выпечка известна всем украинцам с детства, особенно со сметаной или вареньем.

Для теста возьмем 200–300 г творога, 1 яйцо, 150–200 мл кефира или 2–3 столовые ложки сметаны, 2–3 столовые ложки сахара, щепотку соли, пол чайной ложки соды и примерно 150–200 г муки. Творог лучше размять, смешать с яйцом, сахаром и кефиром, потом добавить сухие ингредиенты и довести тесто до консистенции густой сметаны.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. При этом важно не делать огонь слишком сильным, чтобы оладьи успели пропечься внутри.

Творожная запеканка

Думаете, что приготовить из прокисшего творога в духовке или мультиварке? Обязательно стоит попробовать этот рецепт. На 400–500 г творога годится примерно 2 яйца, 3–5 столовых ложек сахара и 3–5 столовых ложек манки или муки. Дополнительно можно добавить щепотку соли, ванильный сахар и горсть изюма.

Яйца нужно слегка взбить с сахаром до светлой массы, затем соединить с творогом. Добавьте манку (или муку), перемешайте и оставьте на 10–15 минут, чтобы все набухло. Форму для запекания сперва желательно смазать сливочным маслом и слегка присыпать манкой. Выложите творожную массу и добавьте немного сметаны сверху для сочности.

Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 30–40 минут до золотистого верха.

Сырники

Это, пожалуй, самый известный рецепт, что приготовить из творога на сковороде. Творог лучше заранее протереть через сито или хорошо размять вилкой – это уберет слишком большие крупинки. На 400–500 г берем 1 яйцо, 2–3 столовые ложки сахара, щепотку соли и 3–5 столовых ложек муки. При желании можно добавить ванильный сахар или немного изюма.

Тесто должно получиться мягким, но не липким. Если оно слишком влажное – добавьте еще немного муки. Сформируйте небольшие лепешки, слегка обваляйте их в муке, чтобы они лучше держали форму и не прилипали к сковороде. Разогрейте сковороду с парой капель растительного масла и жарьте сырники на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Теперь, раз вы знаете, что приготовить из старой сметаны и творога, рекомендуем также попробовать ленивые вареники с творожной начинкой по рецепту УНИАН.

