Приготовить действительно вкусную творожную запеканку нетрудно.

Блюда из творога можно готовить по-разному - кто-то делает сырники или ватрушки, даже жарит блины с кисломолочной начинкой, но творожная запеканка всегда вне конкуренции. Как приготовить ее так, чтобы она получилась воздушной и нежной - читайте в материале.

Творожная запеканка в духовке с мукой

По этому рецепту вы сможете приготовить легкий, полезный и сытный завтрак.

Ингредиенты:

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250 граммов творога;

два яйца;

две столовых ложки муки;

соль, ванильный сахар по вкусу;

две столовых ложки сахарной пудры.

Творог необходимо перебить в блендере так, чтобы он напоминал пасту. Если продукт слишком сухой, можно влить немного воды или молока. Затем добавить к нему яичные желтки, ванильный сахар, соль, муку и сахарную пудру. Снова перебить блендером до однородной консистенции. Отдельно взбить белки до устойчивых пиков, ввести в тесто и аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. Разогреть духовку до 180 градусов, перелить массу в форму для запекания. Поставить на противень и выпекать 40 минут. Когда запеканка из творога будет готова, ее нужно остудить и только потом подавать к столу.

Запеканка творожная без манки и муки

Универсальный рецепт, в котором не предусмотрены "утяжелители" - блюдо получается пышным и нежным.

Ингредиенты:

400 граммов творога в виде пасты;

три куриных яйца;

пять столовых ложек сахара;

две столовых ложки с горкой сметаны;

две столовых ложки с горкой крахмала;

соль;

ванильный сахар;

сливочное масло.

В миске соединить творог, яичные желтки, сметану, ванильный сахар, крахмал, соль и сахар. Взбить до получения однородной консистенции. В отдельной емкости взбить яичные белки до устойчивых пиков, аккуратно ввести в тесто силиконовой лопаткой. Перемешать, выложить массу в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 35-40 минут. Будьте готовы к тому, что запеканка творожная будет пышной, но после остывания немного "упадет" - это нормально, и на вкусовых качествах никак не отразится.

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