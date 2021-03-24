Это сочный десерт с неповторимым запахом и вкусом.

Ромовая баба – ароматная, сочная и невероятно вкусная разновидность кекса. Она представляет собой сдобную булочку с изюмом, пропитанную сиропом из рома или другого алкогольного напитка и сахара. Верхняя ее часть покрывается сахарной помадкой.

Для разнообразия вкуса в тесто добавляют лимонную цедру, ваниль, пряности, орехи или мак, а пропитывать бабу можно еще и фруктовым сиропом.

Готовя ромовую бабу, следует очень деликатно и осторожно обращаться с тестом – выпечка должна выйти пышной и пористой.

Ромовая баба с коньяком

Для опары

Мука пшеничная - 212 г

Вода - 147 г

Дрожжи (сухие) - 5 г

Для теста

Мука пшеничная - 200 г

Масло сливочное (размягченное) - 103 г

Сахар - 105 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Соль - 1/4 ч. л.

Ванильный сахар - 1 пакет

Изюм (предварительно замоченный в кипятке) - 53 г

Для пропитки

Сахар - 240 г

Вода - 240 г

Коньяк - 1 ст. л.

Для помадки

Сахар - 500 г

Вода - 170 г

Сок лимонный - 1 ст. л.

Приготовление помадки. В кастрюльке смешать сахар и воду, отправить на огонь. Закипевший сироп накрыть крышкой и варить 2-3 минуты на сильном огне.

Потом снять крышку и варить при сильном кипении до 108°С. Добавить лимонный сок и продолжить варить сироп до 117°С. Готовность сиропа можно проверить, капнув его в холодную воду и скачав с капли мягкий шарик. Если получилось – то сироп готов.

Читайте такжеНежный бисквитный рулет: как приготовить лакомство с творожным кремомГотовый сироп быстро охладить до 60-70°С и взбить до состояния белой сахарной помадки. Накрыть ее, оставить настаиваться на 12 часов при комнатной температуре.

Приготовление опары. Смешать муку с дрожжами, влить теплую воду и замесить мягкое тесто. Накрыть его и оставить в теплом месте для брожения на 4 часа – поднявшаяся опара начнет опадать.

К готовой опаре добавить яйца, соль, сахар, муку, ванильный сахар и замесить тесто. Затем небольшими порциями вмешать сливочное масло. Вымешивать тесто 5-7 минут.

Затем следует добавить заранее распаренный и обсушенный изюм. Тесто накрыть и убрать в холодильник на час. Через час тесто вымесить и убрать в холодильник еще на 1,5 часа.

Готовое тесто выложить на рабочую поверхность, еще раз вымесить, используя минимальное количество муки, – тесто должно оставаться липким. Разделить на равные шарики, каждый из которых заполнит собой 1/3 объема формочки.

При необходимости смазать формы маслом. Выложить заготовки, слегка уплотняя их в формочках. Накрыть их и оставить в тепле до увеличения в объеме вдвое.

Разогреть духовку до 210°С. Смазать бабы разболтанным яйцом и выпекать около 40 минут, до румяного цвета. Выпечку нужно немного остудить, не вынимая из формочек, после чего выдержать их пару часов до полного остывания.

Приготовление сиропа. Смешать сахар и воду. Нагревая, добиться полного растворения сахара и кипятить 2-3 минуты. Затем добавить коньяк и охладить.

Ромовые бабы надо наколоть с узкой стороны зубочисткой в нескольких местах и окунуть в сироп на 10-15 секунд. Помадку прогреть на водяной бане до жидкого состояния и нанести ее на бабы с пропитанной сиропом стороны.

Ромовая баба

Мука пшеничная - 125 г

Дрожжи - 7,5 г

Изюм - 60 г

Ром - 25 мл

Сахарная пудра - 5 г

Молоко - 50 мл

Яйца - 1 шт.

Сливочное масло - 60 г

Для пропитки

Ром - 10 мл

Сахар - 125 г

Вода - 250 мл

Для помадки

Сахар - 120 г

Вода - 40 мл

Лимонная кислота - 1 ч. л. растворить в 2 ч. л. теплой воды

Изюм залить ромом и отставить на 1 час.

Размешать до однородной консистенции дрожжи с сахарной пудрой и топленым молоком. Добавить взбитое яйцо, муку и замесить мягкое тесто.

Ввести в тесто растопленное сливочное масло. Добавить изюм и тщательно размешать. Положить подходить в теплом месте на 40 минут.

Смазать формы для выпекания сливочным маслом, наполнить каждую тестом на 2/3 объема. Оставить снова подходить в теплом месте в течение 30 минут.

Отправить в предварительно разогретую до 200°С духовку и выпекать 20-25 минут.

Приготовление пропитки. Сварить из сахара и воды сироп. Дать немного остыть и добавить ром.

Приготовление помадки. В кастрюльку всыпать сахар, влить воду и подогреть сироп на среднем огне. Чтобы проверить готовность, следует капнуть немного сиропа в холодную воду – должен образоваться мягкий шарик. Добавить лимонную кислоту, перемешать. Опустить кастрюльку в заранее приготовленную емкость с холодной водой. Когда сироп остынет, перемешать его до белоснежности. По консистенции он должен быть как густая сметана.

Готовые бабки выложить на решетку, полить сиропом и смазать помадкой (если она успела застыть, ее можно подогреть).

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Автор: Алина Вишневская