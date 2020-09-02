Такие блины будут хорошо сочетаться с сиропом, медом, вареньем или сгущенкой.

Невероятно вкусные, нежные и ажурные - такими получаются заварные блины на кефире. Их можно готовить в сладком варианте, добавив сахар, а также несладкими.

Такие блины усеяны множеством дырочек, поэтому хорошим дополнением к ним будет мед, варенье, сгущенка или сироп, которые будут вкусно просачиваться через эти отверстия.

Заварные блины на кефире

Мука - 300 г

Кефир - 500 мл

Вода (кипяток) - 250 мл

Яйца - 2 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Растительное масло - 4 ст. л. + для жарки

Яйца взбить венчиком. Добавить сахар и соль. Влить кефир и масло, перемешать.

Постепенно тонкой струйкой вливать кипяток, постоянно помешивая.

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Затем всыпать муку и соду. Перемешать до однородного состояния, чтобы не было комочков.

Хорошо разогреть сковороду и смазать маслом. Половником налить тесто на сковороду и равномерно распределить его по дну.

Жарить блины на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны, до получения золотистого цвета.

Такие блины можно подать к столу с вареньем, медом, сметаной или сгущенкой. Если их использовать для фарширования несладкими начинками (грибами, курицей, сыром и другими), то в процессе приготовления теста количество сахара следует уменьшить.

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Автор: УНИАН