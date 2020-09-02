Невероятно вкусные, нежные и ажурные - такими получаются заварные блины на кефире. Их можно готовить в сладком варианте, добавив сахар, а также несладкими.
Такие блины усеяны множеством дырочек, поэтому хорошим дополнением к ним будет мед, варенье, сгущенка или сироп, которые будут вкусно просачиваться через эти отверстия.
Заварные блины на кефире
- Мука - 300 г
- Кефир - 500 мл
- Вода (кипяток) - 250 мл
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Сода - 0,5 ч. л.
- Растительное масло - 4 ст. л. + для жарки
Яйца взбить венчиком. Добавить сахар и соль. Влить кефир и масло, перемешать.
Постепенно тонкой струйкой вливать кипяток, постоянно помешивая.
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Затем всыпать муку и соду. Перемешать до однородного состояния, чтобы не было комочков.
Хорошо разогреть сковороду и смазать маслом. Половником налить тесто на сковороду и равномерно распределить его по дну.
Жарить блины на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны, до получения золотистого цвета.
Такие блины можно подать к столу с вареньем, медом, сметаной или сгущенкой. Если их использовать для фарширования несладкими начинками (грибами, курицей, сыром и другими), то в процессе приготовления теста количество сахара следует уменьшить.
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