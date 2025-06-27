Украина начала синхронизацию с ЕС и G7 санкционного давления на Россию и связанных с ней субъектов.

Украина введет против России те же санкции, которые уже ввели страны Евросоюза и G7. Об этом говорится в обнародованном указе президента Украины Владимира Зеленского, которым введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о "синхронизации санкционного давления" на Россию.

В тексте этого решения указано, что оно принято "с целью достижения максимально жестких последствий для Российской Федерации за развязанную против Украины преступную и неспровоцированную войну, дальнейшего ощутимого ограничения военно-промышленного потенциала государства-агрессора".

Для этого Кабинет Министров Украины и Служба безопасности вместе с Национальным банком должны обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер (санкций), утвержденных международными партнерами.

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Отмечается, что ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение Советом национальной безопасности и обороны Украины не позднее чем на 15-й день после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств.

Кабинету Министров Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины вместе с Офисом Генерального прокурора поручено обеспечить синхронизацию с Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и другими государствами ограничительных мер (санкций), примененных Украиной в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, на вчерашнем саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров установить потолок цены на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель. Как подчеркнул Зеленский, санкции против России остаются одним из самых эффективных инструментов ограничения ее агрессии.

Глава государства подчеркнул необходимость принятия Евросоюзом мощного 18-го пакета санкций против России, в котором ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, ее теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые инструменты, а также цепи поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия.

Ранее, 19 июня Зеленский сообщил, что Украина синхронизирует санкции с партнерами и расширит давление на российский энергетический сектор.

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