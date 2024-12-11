Речь идет о списке людей, которые формируют политику следующего года.

Американское издание Politico включило в рейтинг самых влиятельных людей Европы кремлевского правителя Путина и главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Российский лидер оказался в категории "Деятели". Издание называет его империалистом, который отправил на смерть сотни тысяч россиян и заставил РФ заплатить большую цену за войну, однако "похоже, достигает цели расколоть Запад и завоевать часть Украины":

"По обе стороны Атлантики поддержка войны уменьшается, а переизбрание Дональда Трампа практически гарантирует, что Киеву не удастся достичь своей амбициозной цели - изгнать все российские войска и восстановить свои постсоветские границы".

Ермака Politico причислило к "мечтателям". По мнению журналистов, сейчас он сместил акцент с попыток выиграть войну на попытки добиться мира. Отмечается, что его репутация "серого кардинала" вызывает враждебное отношение большей части украинского общества, однако также позиционирует его как человека, с которым можно говорить, когда нужен диалог с Киевом.

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"Спустя более 10 лет после того, как Владимир Путин впервые отправил своих "зеленых человечков" на восток Украины, миссия Ермака заключается в том, чтобы заставить международное сообщество поддержать видение Киева относительно справедливого мира. Это означает территориальную целостность, гарантии безопасности - включая членство в НАТО - и жесткие последствия для России".

Самым влиятельным человеком в Европе стала итальянский премьер Джорджа Мелони. К "деятелям" также причислили президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Дональда Туска, к "разрушителям" - лидера немецкой фракции ХДС Фридриха Мерца и ультраправую пророссийскую французскую деятельницу Марин Ле Пен, а к "мечтателям" - нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вице-президента Еврокомиссии Каю Каллас, венгерского премьера Виктора Орбана, главу МИД Польши Радослава Сикорского, Папу Римского Франциска, главу правительства Испании Педро Санчеса и других.

Рейтинги Politico

Напомним, в конце 2022 года самым влиятельным человеком Европы выбрали украинского президента Владимира Зеленского. Тогда Путин получил титул "неудачника года".

В прошлом году Андрея Ермака причислили к "деятелям", назвав "зеленым кардиналом Киева".

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