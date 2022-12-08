Всего в рейтинг включили 28 политиков.

Издание Politico опубликовало рейтинг из 28 самых влиятельных людей в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский занял в нем первое место, а вот его российскому коллеге Владимиру Путину достался титул "неудачника года".

В свежем материале портала сказано: "Только посмотрите, как европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут быть замеченными. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной — в это мало кто верил до вторжения России в феврале".

Всего в рейтинг включили 28 политиков. Среди них есть премьер-министр Италии Джорджия Мелони, министр экономики Германии Роберт Хабек, премьер Финляндии Санна Марин и другие. Для Владимира Путина тоже нашлось место, но только в роли "неудачника года". Как отметило издание, его мечта "о великой России" вряд ли сбудется.

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В своем обращении, записанном для Politico, Зеленский поблагодарил граждан Украины, борющихся за свою свободу, а также "всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность".

"Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", — заявил Зеленский.

Последние награды Зеленского

Известный британский журнал Time присудил президенту и "духу Украины" титул "человек года". Журналисты отметили, что Зеленский оставался со своим народом на протяжении всего полномасштабного вторжения. А оккупанты так и не добились поставленных целей.

Аналогичный титул Зеленский получил от издания Financial Times. Портал охарактеризовал президента, как "воплощение мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

Голливудский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн передал Зеленскому свою статуэтку "Оскар", как символ веры в победу Украины.

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