Украина все еще не дала официальную оценку результатам выборов в Беларуси

Сейчас Киев ограничился лишь осуждением насилия и призывами к диалогу между властью и народом.

Украина пока не предоставила официальную оценку результатам выборов президента Беларуси, которые стали причиной самых масштабных протестов в истории страны.

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Об этом в эфире «Радио НВ» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы осуждаем насилие, призываем к освобождению задержанных, и мы призываем к диалогу между властью Беларуси и белорусским обществом», - подчеркнул глава МИД.

По его словам, для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью и общественной жизни.

«Мы имеем большой опыт, и уже сейчас можем сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния. Обострение ослабляет страну, и этим ослаблением пользуются всегда внешние игроки. Мы знаем, что РФ заинтересована в ослаблении Беларуси, в этом контексте», - указал министр.

На вопрос об оценке непосредственно результатов выборов в Беларуси Кулеба ответил, что Киев пока внимательно отслеживает ситуацию.

«Вы знаете, Украина еще не давала официальную оценку именно результатам выборов», - отметил он.

По словам Кулебы, реакция МИД Украины на события была озвучена в виде трехстороннего заявления «Люблинского треугольника». Министры Украины, Литвы и Польши выразили общую позицию.

«Мы оценили события в Беларуси. Вы спросили об оценке непосредственно результатов выборов, такой оценки мы пока не давали, мы следим за процессом», - подытожил министр.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать. Ночью произошли новые столкновения протестующих с силовиками - люди пытались установить баррикады и бросали в ОМОНовцев петарды. Сотрудники ОМОНа, использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

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