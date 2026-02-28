В Латвии заявили, что Украина должна быть готова к быстрому вступлению в Евросоюз

Что касается членства Украины в ЕС, министр напомнила, что открытие переговоров блокирует Венгрия.

Евросоюз поддерживает подход "мир через силу" и считает последовательное давление на Россию ключевым для завершения войны в Украине. Об этом в интервью Радио Свобода заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Говоря о подходе "мир через силу", она отметила, что речь идет как о поддержке Украины на поле боя, так и о санкциях, тарифах и противодействии их обходу.

"Такое давление лишает Россию доходов и технологий и может заставить ее двигаться к миру", - отметила она.

Видео дня

По словам Браже, сейчас признаков готовности Владимира Путина к этому нет, однако они могут появиться с ростом давления. Она также выразила надежду, что США смогут повлиять на позицию Москвы.

Что касается членства Украины в ЕС, министр напомнила, что открытие переговоров блокирует Венгрия.

"Несмотря на это, продолжается подготовка - имплементация законодательства ЕС, создание институтов и выполнение Копенгагенских критериев. Цель - чтобы Украина была максимально готова и смогла быстро продвигаться вперед после формального старта переговоров", - добавила она.

Вступление Украины в ЕС

Комиссар Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Марта Кос заявила, что ни ЕС, ни Украине не нужен премьер-министр Венгрии, чтобы называть требования вступления нашей страны в Союз.

Вас также могут заинтересовать новости: