Нам не нужен Орбан, чтобы определить требования вступления Украины в ЕС, - Кос

По ее словам, задача ЕС - убедиться, что Украина четко понимает, что нужно сделать по каждому из критериев вступления.

Комиссар Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Марта Кос заявила, что ни ЕС, ни Украине не нужен премьер-министр Венгрии, чтобы называть требования вступления нашей страны в Союз. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Я бы не говорила о "гибридных" переговорах. Во-первых, они не гибридные, они настоящие. А во-вторых, это же на самом деле не переговоры, а одобрение Украиной норм ЕС. Могу заверить по опыту вступления Словении в ЕС: у вас не будет переговоров, как бы так изменить европейские законы под вас. Нет, вы либо принимаете все, либо вы не член ЕС. Хотя мы действительно называем этот процесс "переговорами", - сказала она.

По словам Кос, с Украиной был запущен так называемый "фронтлоудинг" (переговоры о вступлении в обход Орбана):

"Его идея в том, что нам не нужен Орбан, чтобы сказать вам, каковы требования для вступления в ЕС. И вам тоже не нужен Орбан для этого. Именно это мы и делаем. После запуска этого формата мы провели разъяснительные встречи с Украиной, на которых прошли по всем критериям для кластеров, которые уже в работе. Наша задача была – убедиться, что Украина четко понимает, что нужно сделать по каждому из критериев".

Орбан препятствует вступлению Украины в ЕС: последние новости

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на 20-й пакет санкций против Москвы, а также на кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро.

Орбан требует, чтобы Украина возобновила поставки нефти по трубопроводу, который, по заявлению Киева, был поврежден в результате российской атаки. И хотя официальные лица ЕС надеются, что обещание отремонтировать трубопровод убедит Орбана снять вето на кредит, источники, знакомые с ходом дискуссий, заявили, что Будапешт может продолжать блокировать санкции до тех пор, пока не будет одобрена его заявка на оборонный заем.

Ранее Орбан также заявил, что стремление Украины к членству в Евросоюзе пока не имеет шансов на поддержку в Венгрии. Он убеждает, что действующее венгерское правительство категорически против вступления Украины в ЕС. Орбан также обвинил Киев в попытках повлиять на результаты предстоящих венгерских парламентских выборов, чтобы сменить правительство на более лояльное к Украине.

